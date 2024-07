Nach My Hero Academia und Demon Slayer will der Verlag von One Piece mit diesem Anime die Lücke füllen

Der Shōnen-Manga Kagurabachi hatte einen Raketenstart. Einige Anime-Fans posteten zahlreiche Memes, als der Manga gerade einmal einige Kapitel veröffentlicht hatte. Nachdem der Manga mehrere persönliche Rekorde gebrochen hatte, folgt nun der wohl größte Erfolg für die Story.

Welche Meilensteine hat Kagurabachi bereits erreicht? Kagurabachi kommt bei dem gleichen Verlag unter, der auch für die Veröffentlichung von One Piece, Dragon Ball Super und Boruto verantwortlich ist. In der frühen Veröffentlichungsphase war Kagurabachi bereits bei vielen Fans beliebt:

Der Manga konnte seit seiner Veröffentlichung einige Meilensteine feiern. Deshalb ist es kaum verwunderlich, wozu sich der zuständige Shueisha-Verlag nun entschlossen hat.

Zu Kagurabachi gibt es leider keine offiziellen Videos, doch Naruto schlägt in die gleiche Kerbe wie der Shōnen-Manga:

Kagurabachi bekommt seinen eigenen Anime

Was kommt als Nächstes? Wie AnimeTsumi auf X berichtet, hat Shueisha eine Marke für Kagurabachi eingereicht, um es in „Animationsproduktionen“ und „voraufgenommene Medien und Videodateien, die animierte Inhalte haben“ einzusetzen. Die Marke wurde bereits Ende 2023 eingereicht (via Chizai Watch).

🚨 Kagurabachi TV Anime Adaptation Production is CONFIRMED according to Legal Documents filed by Shueisha in Early 2024! pic.twitter.com/zt22wLM90b — AniTsumi (Anime News) (@AniTsumi) July 12, 2024

Wie der X-User berichtet, sei dieser Prozess das Standardvorgehen für Animes. Auch Oshi no Ko, Kaiju No. 8 und andere Animes hätten diesen Prozess durchlaufen.

Wann könnte der Anime erscheinen? Bei vergleichbaren Serien wie Sakamoto Days und Dandadan hätte es rund drei bis vier Jahre vom Einreichen bis zum Erscheinen des Animes gedauert. Bei Kaiju No.8, einem ebenfalls sehr guten Anime, dauerte es ebenso vier Jahre.

Deshalb gehen wir davon aus, dass wir Kagurabachi erst im Jahr 2028 sehen werden. Der Anime könnte sich zum jetzigen Zeitpunkt bislang nicht einmal in der Produktion befinden. Deshalb könnte es noch einige Zeit dauern, bis wir den Anime schauen können.

Demnach könnte Kagurabachi die Lücke füllen, die Demon Slayer und My Hero Academia, zwei andere Vertreter des Shōnen-Genres, hinterlassen werden. Demon Slayer wird keine 5. Staffel bekommen, dafür wird es drei separate Filme geben.

Das letzte Manga-Kapitel zu My Hero Academia wird es am 5. August 2024 geben (via ComicBook). Dementsprechend wird auch der Anime in den kommenden Monaten beziehungsweise Jahren enden. Bis zum Start von Kagurabachi könnte also ebenfalls eine kleine Lücke entstehen, die ihr mit den folgenden Animes füllen könnt: