Neuer Hype-Manga wurde zum Gespött der Fans, wird jetzt vom Mangaka von Naruto empfohlen

Der Manga zu Kagurabachi entwickelt sich immer mehr zu einem der erfolgreichsten Shounen-Mangas. Obwohl die Story als Witz in der Community begann, hat sich die Geschichte rund um Chihiro mittlerweile zum Geheimtipp gemausert – und wird jetzt sogar von einem Mangaka der Big 3 empfohlen.

Was ist das für ein Manga? Der Manga zu Kagurabachi ist noch gar nicht so alt. Das erste Kapitel wurde am 19. September 2023 veröffentlicht.

Im Zentrum des Geschehens steht der junge Mann namens Chihiro Rokuhira.

Er ist der Sohn des bekannten Schwertschmiedes Kunishige Rokuhira und träumt davon, eines Tages in die Fußstapfen seines Vaters zu treten.

Der Schwertschmied wird eines Tages umgebracht und Chihiro wird zum Schwertkämpfer, um seinen Vater zu rächen.

Mit seinem verzauberten Schwert stellt er sich nun einer Gruppe Zauberer, die sechs Schwerter aus der Schmiede gestohlen haben.

Noch vor seiner Veröffentlichung erstellte die Community zahlreiche Memes zum Manga. In vielen der Bilder hieß es, dass Kagurabachi noch besser als One Piece und generell der beste Shounen-Manga aller Zeiten sei. Die Scherze gingen sogar so weit, dass Fans einen Anime und ein Videospiel zu Kagurabachi vortäuschten.

Zu Kagurabachi gibt es leider keine offiziellen Videos, doch Naruto schlägt in die gleiche Kerbe wie der Shounen-Manga:

Kagurabachi feiert einen Erfolg nach dem anderen

Was ist mittlerweile aus Kagurabachi geworden? Die Memes rund um Kagurabachi verhalfen dem Manga zu großem Erfolg. Die erste Ausgabe verkaufte sich so oft, dass es eine dritte Auflage gab.

Jetzt hat Kagurabachi einen weiteren, bekannten Fan dazugewonnen. Niemand geringeres als der Mangaka von Naruto, Masashi Kishimoto, hat Kagurabachi empfohlen. Der offizielle Account des Mangas teilte Kishimotos Empfehlung auf X:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Dass ein Mangaka der beliebtesten Shounen-Mangas eine Empfehlung für Kagurabachi ausspricht, zeigt, dass es sich dabei um mehr als nur ein Kult-Meme handelt.

Mittlerweile hat der Shueisha-Verlag ein so großes Vertrauen in die Story, dass sie an erster Stelle in der neusten Ausgabe der Weekly Shonen Jump kommt. Damit räumt der Verlag dem Manga ein, ein großer Verkaufsschlager zu sein. Das ist ein persönlicher Rekord für den Mangaka (via X).

Wo kann ich den Manga lesen? Mittlerweile sind 40 Kapitel zu Kagurabachi erschienen. All diese Kapitel könnt ihr in der Manga-Plus-App lesen, allerdings nur in englischer Sprachausgabe.

Der englischsprachige, physische Manga soll laut Thalia am 7. November 2024 erscheinen. Die zweite Ausgabe wird dann am 4. Februar 2025 folgen (via Amazon). Wann es eine deutsche Fassung geben wird, ist leider noch nicht bekannt.

Die Empfehlung von Masashi Kishimoto dürfte wie ein Ritterschlag für den Mangaka von Kagurabachi sein. Naruto gehört neben Bleach und One Piece zu den Big 3, die das Shounen-Genre dominieren. MeinMMO hat euch die sieben spektakulärsten Kämpfe aus dem Naruto-Anime gesucht: Die 7 legendärsten Kämpfe in Naruto