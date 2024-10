„Er wird mit so tollen Erinnerungen aufwachsen“ – Mutter gestaltet das Zimmer ihres Sohnes im Stil von One Piece

Die meisten Kinder würden sich wohl wünschen, ihr Kinderzimmer nach ihrer liebsten Fernsehserie oder Lieblingsvideospiel zu gestalten. Eine künstlerisch begabte Mutter hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihrem Sohn seinen Wunsch zu erfüllen. Der Fan von One Piece wurde zum waschechten Mitglied der Strohhutbande, nachdem sein Zimmer umgestaltet wurde.

Wie hat die Mutter das Zimmer umgestaltet? Das Kinderzimmer sollte am Ende so aussehen, als würde sich ihr Sohn in einer Kajüte an Bord der Thousand Sunny befinden. Deshalb wurden die Wände braun gestrichen und mit einem Muster versehen, durch das die Wände wie eine Holzwand aussehen.

Danach hat die Künstlerin Bullaugen auf das Holz gemalt, damit es so aussieht, als würde der Junge nach draußen aufs Meer schauen können. Zum Schluss hat sie noch einen schlafenden Zorro und Ruffy an die Wände gemalt, der sagt, dass er der König der Piraten wird.

Das fertige Zimmer könnt ihr auf dem TikTok-Kanal der Mutter sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. TikTok Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum TikTok Inhalt

Um das Zimmer abzurunden, hat sie kleine Details wie ein Netz am Hochbett und ein Holzfass besorgt. Der Teppich, die Bettwäsche und der Schreibtisch sind komplett mit One-Piece-Designs oder Kuscheltieren und Figuren versehen. An der Wand befinden sich zudem ein Strohhut und einige Wanted-Poster.

So kann sich der Junge so fühlen, als würde er sich sein Kinderzimmer mit den beiden Strohhutpiraten teilen. In den Kommentaren bekommt die Mutter viel Lob dafür, was sie für ihren Sohn getan hat.

Neben der Thousand Sunny gibt es noch andere, coole Schiffe, die auf den Weltmeeren von One Piece segeln:

Mutter erfüllt den Traum eines jeden Fans von One Piece

Wie kommt die Aktion an? In einem weiteren Video auf TikTok, in dem die Mutter den Prozess dokumentiert, strahlt ihr Sohn am Ende sichtlich. Er scheint froh über sein Zimmer zu sein. So hat sich die Aktion auf jeden Fall gelohnt.

Doch die Mutter bekommt nicht nur von ihrem Sohn, sondern auch von vielen Kommentierenden einiges an Lob zugesprochen.

User OMarijan89 schreibt, dass er zwar 35 Jahre alt wäre, sich aber immer noch wünschen würde, ein genauso cooles Zimmer zu haben. Auch User N4RA ist erwachsen, aber neidisch auf das tolle Zimmer. Ein User denkt, dass das Kind dank des Zimmers mit tollen Erinnerungen aufwachsen würde.

Generell gibt es viele User, die sagen, dass die Künstlerin eine tolle Mutter sei und der Junge einen guten Animegeschmack habe. User Rhein findet sogar, dass Eiichiro Oda, der Schöpfer von One Piece, dieses Zimmer sehen müsse.

Doch Oda hat selbst ein verrücktes Haus, das jeder Fan von One Piece gesehen haben sollte. Er hat nicht nur viel Kram zu seinem eigenen Anime, sondern auch lebensgroße Tiere und einen fahrenden Zug in seiner Residenz: „Ich habe mein Geld für lächerliche Dinge ausgegeben“: Der Mangaka von One Piece gibt eine Haus-Tour