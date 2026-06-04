Neues MMORPG auf Steam erinnert an die großen Klassiker, erreicht auf Kickstarter bereits an Tag 1 das Minimalziel

SpiritVale soll auf Steam die Tugenden alter MMORPG-Klassiker wiederbeleben und sammelt dafür derzeit Geld von interessierten Genre-Fans ein. Der Plan geht auf, das Minimalziel ist bereits nach 24 Stunden erfüllt.

Wo steht die Kampagne aktuell? Die Crowdfunding- Kampagne von SpiritVale ist erst vor etwa zwei Tagen gestartet und es dauerte kaum 24 Stunden, bis interessierte Unterstützer das Minimalziel von 46.058 Euro knacken konnten. Mit noch 28 Resttagen steht das Tacho aktuell (4. Juni 2026 – 9:459 Uhr) bei 80.353 Euro. 1.162 Genre-Fans unterstützen aktuell das Projekt.

Das Besondere an dem Projekt: Es gibt von SpiritVale bereits ein spielbares Fundament. An einem Playtest auf Steam könnt ihr aktuell teilnehmen. Der Early Access soll im 3. Quartal 2026 erfolgen. Mit dem Minimalziel wollte der verantwortliche Entwickler hinter Baikun Interactive die restliche Finanzierung sicherstellen. Jeder weitere Euro soll das MMORPG weiter voranbringen und größer machen.

Video starten SpiritVale weckt im ersten Trailer nostalgische Erinnerungen an Ragnarok Online Autoplay

Ein modernes Ragnarok Online

Was ist SpiritVale für ein MMORPG? Der Entwickler hinter SpiritVale vermisst die alte Spielerfahrung großer MMORPG-Klassiker wie Ragnarok Online. Mit seinem Projekt möchte er die spielerische Freiheit und einige der Stärken dieser Genre-Meilensteine ins Hier und Jetzt bringen, mit einem actionreichen Kampfsystem und einer etwas moderneren Optik.

Die Kern-Features von SpiritVale fallen wie folgt aus:

Die Welt besteht aus 30+ Regionen mit unterschiedlichen Biomen, 230+ Monstertypen und 20+ Weltbossen.

Zur Wahl stehen euch die 7 Basisklassen Acolyte, Mage, Summoner, Knight, Warrior, Scout und Rogue, die jeweils eigene Talentbäume und Spezialisierungen (wie Priest, Wizard, Paladin oder Berserker) mitbringen. Über Karten, Artefakte, Rüstungssets, Juwelen und mehr definiert ihr euren eigenen Build.

Über das Besiegen von Gegnern verdient ihr euch Loot in Form von Waffen, Rüstungen, Pets und exklusiven Gegenständen. Über kosmetische Items passt ihr euren Look weiter an. Mit Crafting-Skills könnt ihr eure Ausrüstung aufwerten.

Die Wirtschaft des Spiels soll von den Spielern gesteuert werden: Sie bestimmen das Angebot und die Preise.

Der Fokus liegt auf PvE, doch können sich PvP-Fans in Arenen und während Events messen.

Wie bewertet die Community den aktuellen Playtest? In einer aktuellen Reddit-Diskussion teilen diverse Spieler ihre Erfahrungen mit dem Playtest von SpiritVale:

TheViking1991 gibt zu: „Vor ein paar Wochen habe ich mich in den Spieltest gestürzt und erwartet, dass ich mich über das Spiel lustig machen würde. Nun, ich spiele immer noch und habe wirklich viel Spaß dabei. […] Es ist ein tolles Spiel, um einfach mal abzuschalten und vor sich hin zu grinden.“

Proxied beantwortet die Frage, ob es gut ist: „Wenn du Spiele magst, in denen man Monster und Bosse besiegt, dann ja. Ich gehöre zufällig zu der Zielgruppe, die diesen Spielstil liebt. Es erinnert an den Grind-Stil von MapleStory vor dem Knall (natürlich mit einem viel höheren Tempo, lol, also … wirklich viel schneller), nur mit einer viel höheren Skill-Obergrenze. Es gibt aber keine Quests.“

Aggravating-Key-2794 ergänzt: „Ich habe es ein paar Mal ausprobiert und jedes Mal hat es mich für ein paar Stunden in seinen Bann gezogen. Das Spielprinzip ist einfach, und wenn dir die Kämpfe gefallen, wirst du viel Spaß haben.“

Das deprimierende Thema der Kickstarter-MMOs: Obwohl die Bilanz der Kickstarter-MMOs in den vergangenen 14 Jahren desaströs ausfällt, findet derzeit eine Art Comeback der MMOs auf der Crowdfunding-Plattform statt. Gleich mehrere MMO-Projekte versuchten in den zurückliegenden Wochen und Monaten ihr Glück und konnten am Ende tatsächlich ihr Mindestziel (und teils noch sehr viel mehr) erreichen.

Dabei zeigt der (erwartet) schlechte Early-Access-Start von Camelot Unchained, dass sich am enorm hohen Risiko, sein Geld für ein unterwältigendes MMO-Projekt zu verbrennen, nichts geändert hat.

Bei SpiritVale können wir die Unterstützung der Fans aber zum Teil tatsächlich nachvollziehen. Zum einen, weil das Projekt schon recht weit fortgeschritten ist, der Playtest wohl viel Potenzial erkennen lässt und der angepeilte Early Access in diesem Jahr recht wahrscheinlich scheint.

Zum anderen sehen wir bei Kollege Benedict Grothaus seit langer Zeit schon, wie schwer es Fans von Ragnarok Online haben. Es kommen zwar ständig Fortsetzungen, Spinoffs und Neuauflagen, doch kann keiner dieser Versuche auch nur annähernd die Klasse des Originals erreichen. Das hat vor kurzer Zeit erst wieder ein Playtest gezeigt: In einem alten MMORPG habe ich meine Kindheit verbracht, jetzt ist es wieder da und schon die Beta reißt mich entzwei