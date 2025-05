24 MMOs, die über Kickstarter euer Geld wollten – Eine Bilanz nach 13 Jahren, die traurig macht

Seit dem Kickstarter-Boom in den 2010er-Jahren gab es eine ganze Reihe von Entwicklern, die sich ihr MMO via Crowdfunding finanzieren wollten. Doch welche Spiele sind mittlerweile tatsächlich erschienen? MeinMMO liefert nach mehr als einer Dekade die Abrechnung.

Wasteland 2, Divinity – Original Sin, Pillars of Eternity … all das sind Rollenspiele, die in den 2010er-Jahren erfolgreich einen satten Teil ihrer Finanzierung über Kickstarter sammeln konnten und die dadurch einen regelrechten Crowdfunding-Boom in der Games-Industrie mit initiiert haben. Dass es heute Spiele wie Baldur’s Gate 3 oder Avowed gibt, verdanken wir auch den Erfolgen dieser Projekte.

Der Boom machte aber natürlich auch nicht vor anderen Genres halt. Ab 2012 haben wir mehr als 20 MMO(RPG)s gezählt, die in den vergangenen mehr als 13 Jahren ebenfalls ihren Weg über Kickstarter gegangen sind. Doch was ist eigentlich mit all diesen Projekten passiert? Welche Spiele sind erschienen, welche wurden eingestellt und an welchen wird noch entwickelt?

MeinMMO präsentiert euch im Folgenden die – Spoiler: ziemlich ernüchternde – Abrechnung, wobei wir mit den ältesten Kickstarter-MMOs anfangen. Über die Inhaltsangabe könnt ihr auf Wunsch direkt zu den für euch interessantesten MMO-Projekten springen.

Star Citizen

Setting / Genre: Science Fiction / MMO | Entwickler: Cloud Imperium Games | Plattform: PC | Status: Noch in Entwicklung, Alpha | Jahr der Kampagne: 2012 | Geld über Kickstarter: 2.134.374 $ | Unterstützer: 34.397

Star Citizen legte mit dem Erfolg auf Kickstarter bereits die Messlatte sehr hoch, mauserte sich aber erst danach zu einem historischen Projekt der Superlativen. Mehr als 5,6 Millionen Unterstützer brachten bislang mehr als 809 Millionen US-Dollar über Crowdfunding zusammen (via robertsspaceindustries.com) und sorgen so dafür, dass ein großes Team seit vielen Jahren an Star Citizen arbeiten kann.

Der Release? Ist weiterhin nicht erkennbar. Das gilt übrigens auch für das Singleplayer-Spinoff Squadron 42. Das bedeutet aber nicht, dass es keine Fortschritte gibt. Mit Alpha-Update 4.0 konnte man im vergangenen Jahr einen wichtigen Tech-Meilenstein für das SciFi-MMO erreichen.

Am 27. März 2025 folgte dann endlich der Release von Alpha-Update 4.1, das unter anderem den Launcher 2.0, dynamische NPC-Konversationen, eine neue Fauna und vieles mehr im Gepäck hatte. Wer zuletzt vor einigen Jahren reingeschaut hat, wird eventuell positiv überrascht sein, wie viel Spaß bereits die aktuelle Alpha von Star Citizen machen kann.

Das soll aber keineswegs darüber hinwegtäuschen, dass man auch sehr kritisch auf das Projekt und Studio-Chef Chris Roberts schauen kann. Seit Jahren schon dringen immer wieder Berichte über mangelhaftes Management, Geldverschwendung im großen Stil, Entlassungen sowie enorme Überstunden-Phasen an die Öffentlichkeit. Besonders besorgniserregend klangen die Insider-Meldungen vom Oktober 2024: SciFi-MMO Star Citizen soll trotz 728 Millionen Dollar auf den Abgrund zusteuern