Chris Roberts äußert sich zum Release von Squadron 42 – Wann kommt der Singleplayer von Star Citizen endlich?

Im Zuge des DefenseCon-Events sprach Chris Roberts über den für 2026 geplanten Release von Squadron 42 und nahm so einem Gerücht den Wind aus den Segeln, dass sich die Singleplayer-Auskopplung von Star Citizen erneut verschieben würde.

Wann kommt Squadron 42? Im vergangenen Jahr hatte Chris Roberts erklärt, dass man die Singleplayer-Version von Star Citizen irgendwann 2026 veröffentlichen möchte. Das große Weltraum-MMO soll in seiner ganzen Pracht dann ein, zwei Jahre später folgen – also 2027 oder 2028.

Auf der DefenseCon untermauerte der Studio-Chef von Cloud Imperium Games diesen Plan jetzt gegenüber Variety. Man sei „in der Endphase“ der Entwicklung und wolle bald „die Werbetrommel für Squadron kräftig rühren“. Priorität sei es dabei, mögliche Leaks zu verhindern:

Chris Roberts erklärt: „Da wir uns dem Launch unmittelbar nähern – und das sage ich in der Sprache der Spieleentwicklung –, ist es verdammt schwer, das Ganze unter Verschluss zu halten.“

Video starten Star Citizen zeigt die Kampagne Squadron 42 im Trailer Autoplay

Insider glaubt an Verschiebung

Ein Insider rechnet dennoch mit einer Verschiebung: Der auf Star Citizen fokussierte Kanal TheAstroPub erklärt in seinem neuen Video auf YouTube, dass man mit verschiedenen, anonymen Entwicklern aus dem Team von Star Citizen sprechen konnte, und die sollen offenbar ein anderes Bild zeichnen:

Offenbar soll Squadron 42 im Februar oder März 2026 in eine Art interne Beta gegangen sein.

Derzeit macht wohl die Performance des Spiels große Sorgen.

Aufgrund dieser Performance-Probleme soll sich der Release noch einmal verschieben, vom 4. Quartal 2026 ins Jahr 2027.

Dennoch soll Squadron 42 beim kommenden Summer Game Fest einen Auftritt haben.

TheAstroPub weiß scheinbar schon den neuen Release-Termin: „Sie sagten alle: ‚Nein, es ist nicht Oktober, es ist 2027.‘ Sie nannten ein konkretes Datum im Jahr 2027. Ich werde dieses Datum nicht wiederholen, um ihnen keinen Ärger einzubrocken.“

Bei einem scheinen sich Insider und Studio-Chef einig zu sein: Die Marketing-Kampagne für Squadron 42 dürfte bald starten, wodurch wir sehr viel mehr über das Spiel erfahren dürften. Sicherlich wird es dann auch sehr schnell um den angepeilten Release-Zeitraum gehen, das Jahr 2026 ist schließlich schon fast zur Hälfte rum. Am Geld dürfte die Entwicklung auf jeden Fall nicht scheitern: MMO Star Citizen hat jetzt 1 Milliarde Dollar und zwei unfertige Spiele