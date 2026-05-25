1 Milliarde Dollar hat Star Citizen jetzt eingenommen, doch statt eines Releases gibt es nun zwei unfertige Spiele

Das Sci-Fi MMO Star Citizen hat jetzt eine Milliarde US-Dollar seit seinem Crowdfunding-Start vor 14 Jahren eingesammelt, doch der Titel ist so umstritten wie immer.

Was ist das für eine Zahl? Eine Milliarde US-Dollar oder 859 Millionen Euro, so viel haben die Entwickler laut der offiziellen Website robertsspaceindustries.com eingenommen. Ein Meilenstein für das Sci-Fi MMO, das sich seit inzwischen fast 14 Jahren in der Entwicklung befindet.

Schon beim Start auf Kickstarter 2012 konnte das MMO über 2 Millionen US-Dollar einsammeln und finanziert sich seitdem durch den Verkauf von Raumschiffen, die man durch das MMO fliegen kann.

Etwa 14 Jahre nach dem großen Erfolg auf der Crowdfunding-Plattform haben die Entwickler aber nicht nur einen unfertigen Titel, sondern zwei.

Video starten Star Citizen: Dark Territory – Trailer zu Alpha 4.3 versprüht Horror-Vibes wie ein Dead Space Autoplay

Version 1.0 ist nicht in Sicht

Wie steht es um Star Citizen? Diese Frage ist heiß umstritten: Während Hater im Internet vom größten Scam der Videospielgeschichte sprechen, lesen wir in unseren Kommentaren immer wieder von Fans, wie sehr sich der Titel doch in den letzten Updates weiterentwickelt hat.

Star Citizen ist faktisch nicht fertig und das liegt wohl auch daran, dass man über die Jahre durch die Fans so viel Geld verdient hat, dass man sich eine bequeme Entwicklung leisten kann. Das zeigt sich wohl auch daran, dass man noch während der Entwicklung von Star Citizen, den Singleplayer-Ableger Squadron 42 gestartet hat, der sich seitdem immer wieder verschoben hat.

Auch jetzt zeigt ein Blick auf die Roadmap auf robertsspaceindustries.com noch kein Release-Date für Star Citizen. Squadron 42 hingegen soll sich zumindest auf der Zielgeraden befinden, wie Variety.com berichtet.

Star Citizen ist ein spielbarer Titel, der immer wieder Updates erhält. Die ambitionierten Ziele des Starts sind noch nicht alle vollumfänglich erfüllt. Für die Fans ist der Titel inzwischen also ein guter Early Access, der den Release vielleicht gar nicht so dringend braucht, während Außenstehende bei einem Budget von einer Milliarde US-Dollar nur den Kopf schütteln können.

Wie reagieren Gamer auf die Zahl? Bei einem Budget in Milliardenhöhe fragen sich die Gamer, was man damit wohl alles anfangen könnte und wieso der Titel trotz schier unendlichem Budget und mehr als 13 Jahren Entwicklung noch immer nicht fertiggestellt sei. So schreiben sie auf Reddit:

Cynical_onlooker: „Alter, das ist so viel wie das Budget von 5 großen AAA-Titeln, oder?“

SwePolygyny: „Ich kann nicht glauben, dass dieses Spiel Millionen pro Tag durch Crowdfunding einnimmt. Das ist eine astronomische Summe für ein Spiel.“

Rooonaldooo99: „Laut ihren eigenen Crowdfunding-Statistiken nehmen sie monatlich zwischen 8 und 32 Millionen ein. Wer gibt diesem Projekt im Jahr 2026 immer noch so viel Geld??“

TryHardFapHarder sagt auf Reddit: „Habe beim letzten Free-Flight-Event reingeschaut, um zu sehen, worum es bei dem Spiel geht, habe aber mehr Zeit mit der Fehlerbehebung verbracht, als das Spiel zu lernen. Die Performance ist grauenhaft, besonders in den Städten. Spieler sagten mir, ich würde die beste Version erleben, da sie endlich Server-Meshing hätten – nach einer Unsumme an Geld und 14 Jahren Entwicklung […]“

Ob das Geschäftsmodell von Star Citizen ein Scam ist, muss jeder Spieler wohl für sich selbst entscheiden. Wer den Titel aber kauft, in der Hoffnung, 2026 würde das Sci-Fi MMO endlich den Sprung in die Release-Version wagen, der wird wohl enttäuscht. Star Citizen ist jedoch nicht das einzige MMO bei dem Fans Geld für einen Traum investieren: Fans investieren weiterhin Millionen in ihr Traum-MMO, könnten die Scheine genauso gut anzünden