Spieler kehrt nach Jahren zu Star Citizen zurück, will wissen wie es um den Release steht, wird sofort enttäuscht

Ein Spieler will wissen, wann Star Citizen endlich seinen Release feiert. Er wird von jeder Menge Frust und Ärger konfrontiert. Denn viele fühlen sich in einer ähnlichen Situation: sie wissen nicht, wie es mit dem gigantischen Projekt weitergeht, dass bald eine Milliarde US-Dollar von Spielern gesammelt hat.

Star Citizen ist unter Spielern hochumstritten: Die einen halten das Weltraum-Spiel für genial, andere halten es für den größten Scam der Spielgeschichte. Tatsache ist, dass Star Citizen mittlerweile viele Millionen US-Dollar an Geld für die Entwicklung gesammelt hat. Dennoch ist die Situation für viele Spieler frustrierend:

Ein Spieler, der sich als einen der ersten Backer bezeichnet, ist jetzt zu Star Citizen zurückgekehrt und wollte auf Reddit wissen, ob es nach alle den Jahren „einen realistischen Fahrplan für eine Version 1.0 gibt.“ Obendrein sei er sich unsicher, ob sich nach Jahren der große Download endlich lohnen würde. Doch die Antwort der Community enttäuscht ihn.

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Weiterhin kein Release der Version 1.0 in Sicht

Das ist das aktuelle Problem: Viele Spieler haben Geld in Star Citizen investiert, haben dann aber aufgehört das Projekt zu verfolgen. Denn mittlerweile sind etwa 10 Jahre seit der ersten Crowdfunding-Phase vergangen. Und der genannte Nutzer ist nicht die einzige Person, die sich in dieser schwierigen Lage befindet und nicht weiß, was er davon halten soll.

So schreibt ein Nutzer auf Reddit, dass er sich in der gleichen Situation befinde: Er habe schon vor Jahren damit aufgehört, die Mails von Star Citizen zu verfolgen, da sich andere Spiele einfach mehr lohnen würden:

Mir geht es genauso. Ich habe schon vor Jahren aufgehört, die ständigen Update-E-Mails zu lesen, als mir langsam klar wurde, dass ich mich genauso gut über Spiele informieren kann, die tatsächlich schon erschienen und spielbar sind.

Wie fällt die Antwort aus? Für viele Spieler und den Nutzer ziemlich enttäuschend: Denn es ist weder ein Release der Version 1.0 in Sicht noch gibt es eine echte Roadmap. Bereits Mitte 2024 erklärte das Team, der Release solle sich in greifbarer Nähe befinden und man kündigte außerdem an, dass es eine neue Roadmap gebe. Mittlerweile ist 2026 und von einem 1.0-Release ist nichts zu sehen.

Diese unübersichtliche Situation sorgt auch dafür, dass etliche Spieler mittlerweile nicht mehr an einen Release oder an eine Roadmap glauben. Böse Zungen behaupten sogar, dass Star Citizen vor allem daran interessiert sei, dass die Spieler weiterhin Geld für das gigantische Projekt ausgeben. Und solange die Spieler bereit seien, Geld auszugeben, würde sich das auch nicht ändern:

Die Roadmap lautet: „Weiterhin Updates statt neuer Inhalte veröffentlichen, solange die Leute uns ihr Geld geben“.



Sobald das aufhört, werden sie zu Phase 2 der Roadmap übergehen: „Das Projekt für tot erklären – zu ehrgeizig“.

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