Star Citizen verkauft Raumschiffe in Einzelteilen, verlangt viel Geld dafür, rudert nach Kritik zurück

Wieso reicht das nicht aus? In den Kommentaren gibt es viele User, die immer noch unzufrieden sind. Dem Topkommentar zufolge würde das Entwicklerteam einfach den Status Quo beibehalten. Es reiche nicht aus, die Items einfach früher im Spiel zugänglich zu machen. Damit würde das Problem nicht an der Wurzel gepackt werden.

Was hat Star Citizen jetzt getan? Das Team kündigte an (via Robert Space Industries ), dass es auf die Kritik der Fans eingehen wolle. Im Juni 2025 soll ein Patch folgen, mit dem die Flight Blades auch für Ingame-Währung erworben werden können.

Spieler finden Weg, wie sie an besondere Belohnungen in Star Citizen kommen: Sie schalten Werbung auf YouTube

