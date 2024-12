Star Citizen knackt den nächsten historischen Meilenstein, weil Fans einfach keine Selbstkontrolle haben

Dank der Intergalactic Aerospace Expo 2954 konnte Star Citizen erneut mehrere Millionen US-Dollar einnehmen und so einen historischen Meilenstein knacken.

Was ist das für ein Meilenstein? Am 18. Oktober 2024 berichtete MeinMMO, dass der aktuelle Stand der Einnahmen durch die Unterstützer von Star Citizen bei 728 Millionen US-Dollar liegt. Jetzt, knapp sechs Wochen später, steht der Pegel bei mehr als 758 Millionen US-Dollar (via robertsspaceindustries.com). Ein erneut historischer Meilenstein in der Geschichte der Videospiele.

Zum Vergleich: Blockbuster wie The Last of Us Part 2, Horizon Forbidden West, Star Wars: The Old Republic, Red Dead Redemption 2 oder auch Cyberpunk 2077 sollen zwischen 170 und 220 Millionen US-Dollar gekostet haben (ohne Marketing).

Das neue Großkampfschiff Polaris lässt die Kassen von Star Citizen klingeln:

Events für den Geldbeutel

Woher kommen die neuen Umsätze? Einnahmen in Höhe von 30 Millionen US-Dollar in nur sechs Wochen… Publisher haben schon für weniger Geld moralisch fragwürdige Monetarisierungsstrategien in ihre Spiele eingebaut.

Die Verantwortlichen von Star Citizen müssen dafür jedoch kein Spiel veröffentlichen, sondern nur eines der diversen Community-Events zelebrieren (und im Zuge dieser Veranstaltungen neue Raumschiffe zum Verkauf vorstellen, eine kostenlose Anspielmöglichkeit bieten, Deals bewerben und kommende Features anpreisen).

Konkret stand zuletzt die Intergalactic Aerospace Expo 2954 auf dem Programm, bei der sich Interessierte beispielsweise das Großkampfschiff Polaris für knapp 1.000 Euro sichern konnten.

Es gab aber auch eine frische Konzeptversion eines Paladin-Gunships (für 260 bis 300 US-Dollar) oder die Veröffentlichungen flugfertiger Schiffe wie Terrapin Medic (200 bis 220 US-Dollar) und F7C-R Hornet Tracker MK2 (165 bis 185 US-Dollar), die einiges an Geld in die Kasse gespült haben.

Auf die Art sollen nur an Tag 9 des Events (via Reddit) 3,880 Millionen US-Dollar zusammengekommen sein. Insgesamt steht der Ticker derzeit bei etwas mehr als 17,030 Millionen US-Dollar und damit leicht höher als nach Tag 9 des Vorjahres.

Solche Events sind der Grund dafür, warum die 5.448.000 Unterstützer im Durchschnitt bislang mehr als 139 US-Dollar für Star Citizen ausgegeben haben. Das Starterpaket kostet derzeit übrigens knapp 45 US-Dollar. Dafür dürfte der eine oder andere Großunterstützer mittlerweile viele (zehn)tausend US-Dollar in das ambitionierte SciFi-MMO gesteckt haben.

Bei den Einnahmen für das gesamte Jahr stand Star Citizen Ende November bei 97,842 Millionen US-Dollar und damit noch recht deutlich hinter dem starken Ergebnis aus 2023 (117 Millionen US-Dollar). Die letzten Tage vom IAE 2945 dürften aber noch die eine oder andere Million einbringen. Dennoch soll die Stimmung im Team derzeit schlecht sein: Star Citizen entlässt angeblich Mitarbeiter ohne Abfindung, nachdem sie durch die Überstunden-Hölle gehen mussten