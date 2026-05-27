One Piece: Nach fast 30 Jahren bekommt einer der beliebtesten Piraten endlich seine Backstory

In One Piece finden leider nicht alle Geschichten ihren Platz. Doch gerade wenn es um einen der beliebtesten Piraten geht, will man doch so viel wie möglich wissen, oder?

Was ist das für eine Geschichte? Im Mittelpunkt der Geschichte steht Schwertkämpfer Zorro. Seine Vorgeschichte wird demnächst in einem Roman erzählt. Am 3. Juli 2026 wird die Story als gedruckte Version erscheinen.

Unter dem Namen „One Piece novel Zoro“ wird die Story erst einmal nur auf Japanisch erscheinen. Doch schon die vorherigen Romane haben gezeigt, dass es rund ein bis zwei Jahre dauert, bis sie in andere Sprachen übersetzt wird, auch ins Deutsche.

Die Geschichte stammt von Autor Yun Esaka, also nicht von dem originalen Autor von One Piece, Eiichiro Oda. Die Geschichte wurde kapitelweise im One-Piece-Magazin, beginnend mit Ausgabe 18, veröffentlicht. Jetzt wird sie aber als gesammeltes Werk erhältlich sein.

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Fans erleben: Zorro ist Anfänger als Piratenjäger

Was passiert innerhalb der Story? Vor fast 30 Jahren gab es ein Kapitel im One-Piece-Manga, in dem der Piratenjäger Zorro überzeugt wurde, der Strohhutbande beizutreten. Seitdem ist er zu einem der beliebtesten Charaktere der Bande geworden und hält Ruffy die Treue.

Doch was vor seiner Zeit bei der Piratenbande passiert ist, wurde im Manga nie gezeigt. Wir wissen lediglich, dass er als Kind eine wichtige Freundin verlor und sich deshalb zum Ziel setzte, der beste Schwertkämpfer aller Zeiten zu werden.

Der Roman setzt einige Jahre nach dem tragischen Tod von Kuina, der Kindheitsfreundin von Zorro, an. Zu diesem Zeitpunkt liefert sich Zorro Duelle mit anderen Schwertkämpfern und beginnt, sein Dorf zu verlassen. Er macht sich auf die Jagd nach Falkenauge, dem eigentlich besten Schwertkämpfer von One Piece. In dem Roman besucht er auch das Museum zu Mihawk.

Generell ist es spannend zu sehen, wer am Ende von One Piece der beste Schwertkämpfer sein wird: Mihawk oder Zorro. Zu Mihawk wurde erst vor Kurzem ein neues Detail enthüllt: Er war früher auch ein Jäger, aber nicht für Piraten. Der Schöpfer von One Piece verrät neue Details über den besten Schwertkämpfer der Welt