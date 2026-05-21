Seit 4 Jahren liefern sich Dragon Ball und One Piece ein episches Duell, jetzt gibt es einen neuen König

Jedes Jahr veröffentlicht Toei Animation, das Heim vieler Shonen-Animes, seine Umsatzzahlen. Zwei Animes stechen dabei besonders hervor und nun gibt es eine neue Nummer 1.

Wer hat in diesem Jahr das Rennen gewonnen? In einem Bericht (zu lesen mit Adobe Acrobat) veröffentlichte Toei Animation die eingenommenen Umsätze im Fiskaljahr 2026, das vom 1. April 2025 bis zum 31. März 2026 lief. Unter den vielen Datenblättern gibt es eine Folie, auf der die Umsätze der größten Anime-Franchises zu sehen sind.

Hier ist ein Vergleich von den Jahren 2022 bis 2026 zu sehen. Dabei fällt auf, dass One Piece und Dragon Ball sich in jedem Jahr auf den ersten beiden Plätzen ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern.

Und in diesem Jahr hat es tatsächlich One Piece zum ersten Mal seit vier Jahren geschafft, Dragon Ball in der Kategorie „Overseas Licensing Top 4“ zu überholen. Auch in den Sparten „Overseas Film Top 4“ und „Domestic Licensing Top 4“ hat One Piece die Nase vorn. Somit ist es der Anime, der 2026 erstmals in allen drei Kategorien gewinnt und den größten Umsatz eingefahren hat.

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One Piece und Dragon Ball dominieren mit Abstand

Wie erfolgreich sind die beiden Animes? Auch wenn Dragon Ball in den Kategorien nur auf Platz 2 landet, braucht es sich nicht hinter One Piece zu verstecken. Die beiden Anime-Franchises haben mit Abstand den meisten Umsatz generiert:

One Piece hat im Fiskaljahr 2026 ungefähr 150,6 Millionen Euro eingenommen.

Dragon Ball ist knapp dahinter mit 112,5 Millionen Euro.

Mit einem riesigen Abstand folgt auf Platz 3 dann erst Digimon. Das Franchise hat im Fiskaljahr 16,9 Millionen Euro eingenommen.

Platz 4 wird von Pretty Cure belegt. Hier kommt wieder ein etwas größerer Sprung, denn das Franchise konnte im Fiskaljahr rund 4,7 Millionen Euro einnehmen.

Kurz darauf folgen andere Franchises wie Saint Seiya und Sailor Moon. Im direkten Vergleich ist zu sehen, dass One Piece und Dragon Ball einfach die Nase vorn haben. Selbst wenn einer der beiden Animes mal nicht auf Platz eins der umsatzstärksten Franchises landet, haben sie beide doch einen großen Wert für Toei Animation.

Was zählt alles zum Licensing dazu? Bei den Franchises werden unterschiedliche Bereiche mit dem Licensing gezählt. Darunter befinden sich beispielsweise:

Film- und TV-Rechte

Merchandising

Videospiel-Lizenzen

Heimkino-Veröffentlichungen

Tatsächlich ist Pokémon heutzutage das größte Anime-Franchise überhaupt, doch es gab einmal eine Zeit, in der Toei Animation mit Digimon größere Erfolge feiern konnte: Seit 27 Jahren ist Pokémon das größte Anime-Franchise, doch es gab mal eine Zeit, in der Digimon die Nase vorn hatte