Neues Tool für Fans von One Piece war seit 5 Jahren in Arbeit, verändert, wie ihr den Anime seht

Ein Fan und Insider von One Piece hat 5 Jahre gebraucht, um sein neues Projekt zu veröffentlichen. Es handelt sich dabei um die bislang größte Karte, die es vom Planeten Bluestar gibt.

Was ist das für ein Tool? Der One-Piece-Content-Creator newworldarthur hat fünf Jahre lang an einer interaktiven Karte der gesamten Welt von One Piece gearbeitet. Dadurch können Fans mehr über jeden einzelnen Ort lernen, der jemals in Manga und Anime eingeführt wurde und offiziell von Mangaka Eiichiro Oda abgenommen wurde.

Ihr könnt dabei auf jede einzelne Insel klicken, um mehr über ihre Topografie, Kultur und Geschichte zu lernen. Größere Inseln sind sogar in kleine Areale unterteilt, beispielsweise in Städte oder auch Etagen in Schlössern.

Eine weitere Besonderheit sind die Aufenthaltsorte der Poneglyphen. Sie sind mit den wichtigsten Indizien versehen, wo sich der große Schatz, das One Piece, befindet. Sein Ergebnis stellt er stolz auf X und auch auf YouTube vor.

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Die größte interaktive Weltkarte, die es je zu One Piece gab

Wie funktioniert die Karte? Damit ihr euch auf der Karte umschauen könnt, müsst ihr nur auf den folgenden Link klicken. Dabei könnt ihr jeweils in die einzelnen Ozeane oder die Grand Line reinzoomen und die verschiedenen Inseln anklicken. Sobald ihr auf den Namen drückt, erscheint ein Infofeld mit nützlichen Bildern oder anderen Informationen.

Zum Test haben wir uns mal die Insel Swallow Island angeschaut, auf der Trafalgar Law landet und seine spätere Crew kennenlernt. Hier gibt es noch coole Informationen, wie die Inselform oder welche Schiffe sich des Namens der Insel bedient haben.

Das Beste daran? Das Tool ist völlig kostenlos! Ihr könnt euch also nach Herzenslust umschauen und die Welt von One Piece entdecken. Verratet uns doch in den Kommentaren, welche Inseln euch besonders interessieren und wo ihr gerne in der Welt von One Piece leben würdet.

Der Name des Planeten, auf dem One Piece spielt, ist übrigens erst seit rund einem Jahr bekannt. Der Mangaka hat also erst 26 Jahre später verraten, in welcher Welt das Piratenabenteuer überhaupt spielt. Und das auch erst, nachdem ein Fan ihn nach dem Namen gefragt hat: Endlich wissen wir, auf welchem Planeten die Geschichte von One Piece spielt