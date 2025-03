Endlich wissen wir, auf welchem Planeten die Geschichte von One Piece spielt

Die Welt von One Piece wird von der Red Line und der Grand Line durchzogen. Doch der Name des blauen Planeten war für viele Leser bislang unbekannt. In einer Fragerunde hat der Mangaka von One Piece, Eiichiro Oda, den Namen des Planeten verraten.

Wie heißt der Planet? Oda beantwortete wieder die Fragen der Fans in einer Ausgabe des SBS. Dabei können Fans eine Frage zum Universum von One Piece stellen, die der Schöpfer dann beantwortet. In der 111. Ausgabe wollte ein Leser neben dem Namen einer Brücke wissen, wie denn der Planet heißt, auf dem Ruffy und seine Freunde die Abenteuer erleben.

Oda antwortet darauf:

Hu-huh?! Was?! Das ist eine Fangfrage!! Ehm, zunächst einmal heißt dieser Planet „Blue Planet“ (青色の星).

Die Zeichen für Blue Planet können auch mit Blue Star übersetzt werden. Aber in diesem Fall ergibt es mehr Sinn, dass der Planet „Blue Planet“ heißt. In dieser Welt spielen also die Geschichten, die Ruffy und seine Crew erleben. Damit wissen wir auch, dass es nicht die Erde in einer anderen Zeit-Ära ist, sondern eine fiktive Welt.

Allerdings: Wie One-Piece-Insider newworldartur auf X erwähnt, gab es die Info schon einmal, allerdings versteckt in einer Cover Story. Im Titelbild von Kapitel 472 wurde Blue Planet bereits einmal erwähnt.

Außerdem erwähnt Oda, dass die Brücke, die der Fan meinte, nicht Tequila Wolf sei, aber Bourbon Wolf sein könne. Der Autor will nicht direkt mit der Sprache rausrücken, um welche Brücke es sich handelt. Es soll sich um eine von 4 Brücken handeln, die es auf Blue Planet gibt.

Auf den Weltmeeren von Blue Planet segeln coole Schiffe umher:

So ist die Welt von One Piece aufgebaut

Wie sieht Blue Planet eigentlich aus? Blue Planet besteht aus 4 Ozeanen, dem Nort Blue, West Blue, South Blue und East Blue. Die Ozeane sind einmal durch eine Landmasse (Red Line) und senkrecht dazu durch einen Meeresgürtel (Grand Line) voneinander getrennt.

Die 4 Meere treffen beim Rivers Mountain aufeinander. Auf dem Berg gibt es die Möglichkeit, auf die Grand Line zu wechseln. Denn man kann vom Meer aus nicht direkt zur Grand Line segeln, da er von einem windstillen und gefährlichen Calm Belt umgeben ist.

Auf der anderen Seite des Planeten, an dem die Grand Line und die Red Line aufeinandertreffen, liegen die Stadt Mary Geoise (Überwasser) und die Fischmenscheninsel (Unterwasser).

Die Red Line ist der einzige Kontinent, den es noch auf dem Blue Planet gibt. Hier leben die Weltaristokraten im Land der Götter. Zudem ist hier der Hauptsitz der Weltregierung. Die Grand Line dagegen beheimatet viele Inseln, die ihr eigenes Klima haben. Hier liegt auch irgendwo das One Piece versteckt. Von den Inseln werden jedoch einige in nächster Zeit vermutlich untergehen.

Zudem wissen wir, dass es außerirdisches Leben in der Welt von One Piece gibt. Der Blue Planet besitzt nämlich einen Mond, auf dem eine antike Rasse lebte. Diese Menschen mit Flügeln bauten Roboter auf dem Mond, mussten sie jedoch zurücklassen, als die Ressourcen knapp wurden: One Piece: Was wurde eigentlich aus Enel? So geht es dem Donnergott heute