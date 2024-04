One Piece wird wohl eines der größten Mysterien zur Welt enthüllen, auf das Fans schon lange gewartet haben

In One Piece gibt es kurz vor dem Finale noch viele ungeklärte Fragen: Was ist das One Piece? Was ist während des Verlorenen Jahrhunderts passiert? Und wer steckt hinter der mysteriösen Person Imu? Zumindest ein großes Geheimnis, dem Leser des Mangas schon seit mehreren Wochen entgegenfiebern, wird wohl im kommenden Kapitel endlich gelüftet.

Achtung, Spoiler: Im folgenden Artikel gehen wir auf die Leaks zum kommenden Kapitel 1113 ein. Wenn ihr euch überraschen lassen wollt, solltet ihr nach der Veröffentlichung wiederkommen.

Um was für ein Geheimnis geht es? Seit mehreren Wochen warten Leser des Mangas zu One Piece darauf, dass Dr. Vegapunk endlich seine Nachricht übermittelt. Er hatte angekündigt, eine Übertragung zu starten. Der Wissenschaftler wollte der Welt etwas Wichtiges mitteilen.

Mehreren Leakern zufolge, die schon bei vorherigen Kapiteln Recht behalten haben, soll Dr. Vegapunk endlich zu seiner Nachricht kommen. Endlich wissen wir auch, wieso die Übertragung so lange gedauert hat: Dr. Vegapunk wollte die Nachricht erst nach seinem Tod abspielen.

Seine unheilvolle Nachricht an die gesamte Welt: Er verkündet, dass die Welt von One Piece im Ozean versinken wird. Leider scheint es keine genaueren Ausführungen hierzu zu geben. Da sich Japan im Anschluss in der Golden Week befindet, macht auch Mangaka Eiichiro Oda eine Pause. Die Details zur Ankündigung werden wir also erst in zwei Wochen erfahren.

Dr. Vegapunk und seine Satelliten sind ein wichtiger Teil des aktuellen Arcs:

Wissenschaftler prophezeit den Untergang der Welt von One Piece

Was könnte mit der Nachricht gemeint sein? Vermutlich könnte der Untergang der Welt im Zusammenhang mit Imu stehen. Einige User im reddit-Forum spekulieren, dass die noch unbekannte Person schon vor 800 Jahren eine Reinigung der Welt vorgenommen habe, indem sie die Welt überflutete. Daraus soll das Verlorene Jahrhundert resultiert sein.

Imu hat schon einmal bewiesen, was für gigantische Kräfte er oder sie hat: Die Insel Lulusia wurde mit nur einem Angriff aus der Wolkendecke ausgelöscht. Zurück blieb ein riesiges Loch. Im Anschluss stieg der Meeresspiegel um einen Meter an.

Das würde bedeuten, dass die höchste Autorität der Weltregierung plant, noch weitere Inseln auszulöschen. Durch deren Zerstörung würde der Meeresspiegel immer weiter ansteigen, bis letztendlich die gesamte Welt unter Wasser liegt. Womöglich hat Imu schon damit begonnen, den Meeresspiegel steigen zu lassen. Zumindest glauben das viele Fans.

Was denken die Leser? Die Nachricht ergibt für viele Fans von One Piece im reddit-Forum Sinn. Dass die Welt im Ozean versinken soll, könnte ein Grund dafür sein, wieso die Weltaristokraten und die Fünf Weisen am höchsten Ort der Welt leben. Sie sind so vor den drohenden Wassermassen geschützt.

Ein User merkt an, dass auch Enel auf dem Mond vor der drohenden Katastrophe geschützt sei.

Außerdem würde Dr. Vegapunks Nachricht noch viele andere Orte erklären:

Wa no Kuni hat beispielsweise einen Berg, von dem es umschlossen ist. In dessen Tal liegt eine Stadt, die früher mal das eigentliche Wa no Kuni war. Die Bewohner mussten ihre Stadt irgendwann in höherer Lage neu aufbauen, weil die alte Stadt überflutet wurde.

Auch Impel Down wäre somit besser zu verstehen. Der Großteil des Turms liegt nämlich unter der Wasseroberfläche. Es könnte sein, dass das Gefängnis vor vielen Jahren einmal ein ganz normaler Turm auf dem Boden war.

Hinzu kommt die gigantische Arche Noah, die vermutlich dazu dienen könnte, einige Menschen zu retten.

Selbst Water 7 ergibt nun einen Sinn. Die Aqua Laguna wird jedes Jahr gefährlicher und größer. Sie könnte eine Folge von Imus Inselzerstörungen sein. Aufgrund der Tsunamiwelle arbeitet der Bürgermeister an einem Plan, die Stadt auf dem Meer schwimmen zu lassen.

Was denkt ihr? Welche Orte und Zusammenhänge aus One Piece ergeben durch diese Ankündigung endlich einen Sinn? Schreibt es uns in die Kommentare!

