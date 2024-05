Der Mangaka von One Piece wollte die Babys von 2 Arbeitskollegen benennen: „Sie haben es abgelehnt“

Eiichiro Oda ist der Schöpfer von One Piece. Er hat mit One Piece sehr viel Kreativität bewiesen. Der Manga dazu läuft immerhin seit 25 Jahren. Doch es gab eine Situation, in der zwei Manga-Redakteure eine Idee von ihm ablehnten.

Was hatte Oda für eine Idee? In einem Interview erklärte Oda, dass zwei seiner Manga-Redakteure Kinder bekommen hatten. Er freute sich für sie und gratulierte den beiden zu ihrem Glück. Doch Oda kam noch eine bizarre Idee in den Sinn.

Er soll versucht haben, dass die beiden Redakteure ihr Kind nach dem Schiff der Strohhutbande benennen. Ruffy und seine Crew segeln aktuell auf der Thousand Sunny durch die Gegend, dementsprechend wollte er die beiden Kinder „Thousand Sunny“ nennen.

Die Story könnt ihr auf dem X-Account von sandman_AP lesen:

Haben sie ihre Kinder so genannt? Die beiden Redakteure lehnten ab, wie Oda verrät. Sie werden also vermutlich traditionellere Namen bekommen haben als den Schiffsnamen. Der Mangaka selbst hat übrigens zwei Töchter – doch es ist öffentlich unbekannt, wie die beiden heißen.

Wenn Oda den aktuellen Arc im Sinn gehabt hätte, würden die Kinder vermutlich Vegapunk oder Egghead heißen:

Oda beschert Redakteur seinen glücklichsten Moment

Gibt es weitere Einfälle von Oda? Der Mangaka wollte in einem anderen Fall die Geburt des Kindes eines Ex-Redakteurs feiern. Er nahm sich die Geburt zum Anlass und zeichnete ein wirklich schönes Bild, auf dem Ruffy ein Baby in die Luft wirft, das Ähnlichkeiten mit Nami hat.

Der Redakteur namens Habuta freute sich sehr über das Bild. Er verriet, dass es der glücklichste Moment für ihn war, seitdem er zum Redakteur bei Shonen Jump wurde. Dabei handelt es sich um den Verlag, der im wöchentlichen Rhythmus ein neues Kapitel zu One Piece veröffentlicht.

Vermutlich meint er damit den glücklichsten Moment in beruflicher Hinsicht, denn die Geburt seiner Tochter wird vermutlich einen mindestens genauso hohen Stellenwert für ihn gehabt haben.

Was ist ein Manga-Redakteur eigentlich? Ein Mangaka arbeitet in strenger Zusammenarbeit mit dem Verlag, bei dem seine Werke veröffentlicht werden. Die Schnittstelle sind die Redakteure. Sie sind die ersten Personen, die die Arbeit des Mangakas zu Gesicht bekommen.

Der Mangaka kann also nicht immer seinen Willen freien Lauf lassen. Die Redakteure sind dafür da, dem Schöpfer Feedback zu geben, damit er sein Werk noch einmal überarbeiten kann.

