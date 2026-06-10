Fable sieht im neuen Gameplay-Trailer aus wie ein RPG im Universum von Shrek, aber genau das lieben die Fans

16 Jahre ist es her, dass Fans mit einem neuen RPG zu Fable beglückt wurden. 2027 soll die Reihe aber endlich zurückkehren, und ein neuer Blick aufs Gameplay scheint bei den Fans bereits gut anzukommen.

Fable 3 erschien 2010 und seitdem warten Fans auf eine Rückkehr der Rollenspiel-Reihe. Auf dem Xbox Showcase am 7. Juli bestätigte man einen Release am 23. Februar 2027 für die Xbox Series X|S, die PS5 und Steam.

Jetzt, ein paar Tage nach dem Trailer, veröffentlichte man ein 30-minütiges Gameplay-Video, das sich vor allem auf die Interaktion mit den NPCs und die eigene Reputation fokussiert. Obwohl es nicht viel Action gibt, kommt es gut an.

Video starten Fable zeigt im neuen Gameplay-Trailer wie das böse Märchen aussieht Autoplay

Das Geschäft mit den NPCs

Was zeigt die neue Gameplay-Demo? Auf YouTube veröffentlichte man eine 30-minütige Gameplay-Demo zu Fable. In dem neuen Video zeigt man vor allem die Interaktionen mit den NPCs und man sieht das Reputationssystem. In Fable soll es über 1.000 von Hand designte NPCs geben, die alle vertont sind. Auch der Protagonist ist zum ersten Mal voll vertont. Die NPCs sollen alle eigene Routinen mit Jobs, Hobbys und Beziehungen haben.

Sprecht ihr mit NPCs, nimmt eure Reputation Einfluss auf die Dialoge. Das wird im Spiel angezeigt und hilft oder schadet euch bei der Interaktion mit den NPCs. In der Demo sieht man einen Dialog mit einer neutralen, positiven und negativen Reputation. Eure Entscheidungen beeinflussen die Reputation. So sieht man in der Demo, wie der Spieler ein sprechendes Schwein töten oder retten kann.

Als Beispiel für eine negative Reputation zeigt man eine Händlerin. Die hasst den Spieler so sehr, dass sie ihre Preise um 80 % erhöht. Eure Entscheidungen sollen also auf viele Aspekte des Spiels einen Einfluss haben.

Abseits davon zeigt man auch eine Taverne, die man als Spieler leiten kann. In der hat man einem Arbeitslosen einen Job verschafft. Ihr könnt mit euren Entscheidungen (und eurem Geld) also nicht nur eure Reise, sondern das Leben der NPCs verändern. Im Zuge dessen verrät man auch, dass man mit genug Zeit und Geld wohl jedes Haus in Albion kaufen kann.

Das Gameplay könnt ihr euch auf YouTube anschauen, bedenkt aber, dass das Video eine Altersbeschränkung hat.

Ein ungewöhnlicher, aber passender Vergleich

Wie kommt das Gameplay bei der Community an? Unter den Kommentaren des YouTube-Videos herrscht insgesamt eine ziemlich positive Stimmung. So kann @IL3veMusic es kaum glauben, dass die Reihe zurück ist, die er mit seinem Bruder gezockt hat.

@RamonNakamura lobt vor allem den Artstyle des Spiels: Ich finde, sie liefern endlich einen visuellen Stil, der dem Namen der Serie gerecht wird. Es ist UNGLAUBLICH schön . @housofsyylarr macht einen absurden, aber auch ungewöhnlich passenden Vergleich: Warum habe ich das Gefühl, dass Shrek jeden Moment auftauchen könnte?

Bedenkt man, dass sich Fable durchaus an Klischees und Themen klassischer Märchen bedient, passt Shrek da ganz gut rein. Auch die grafische Darstellung und das Licht zeichnen eine Welt, in die der Oger mit all seinen Märchen-Parodien perfekt reinpassen würde.

Aber was sagt ihr zum neuen Fable? Freut ihr euch auf das Spiel oder seid ihr noch skeptisch? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Falls ihr keinen Überblick mehr über all die kommenden Spiele habt, könnte euch eine App helfen: In einer Woche wurden so viele starke Spiele angekündigt, dass ich eine App brauche, um den Überblick zu behalten