Spieler kauft einen zerkratzten 3DS für 43 Euro, merkt nach 2 Jahren, dass das Display eigentlich wie neu ist

Ein Spieler hat sich auf dem Flohmarkt einen 3DS in schlechtem Zustand gekauft. Doch bei der Aufbereitung fällt auf, dass es dem 3DS besser geht, als gedacht.

Um wen geht es? Der Reddit-Nutzer septumfunk-com war vor mehr als zwei Jahren auf der Portland Retro Gaming Expo. Das ist eine jährlich stattfindende Spielemesse, die Videospiele und Gaming als Teil der Popkultur feiert und bei der Gamer auch Spiele und Hardware einkaufen können.

Genau dort fand der Gamer auch einen roten Nintendo 3DS aus Japan. Der Zustand war schlecht, so fehlte der Stick und der untere Bildschirm hatte große Kratzer. Für 50 US-Dollar (etwa 43 Euro) nahm er das Gerät jedoch mit und wollte es bei Gelegenheit reparieren, doch was er dann sah, überraschte ihn.

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Besser als gedacht

Wie lief die Reparatur? Während der Spieler den fehlenden Stick wohl schnell nach dem Kauf austauschte, spielte er 2 Jahre lang mit dem zerkratzten Bildschirm. Auf der Arbeit regte er sich gerade darüber auf, wie nervig die Bedienung sei, da fiel ihm etwas aus.

An einer Kante des Bildschirms war eine kleine Lücke, so groß wie ein Haar. Das konnte nur eines bedeuten: Eine Schutzfolie ist auf dem Bildschirm. Genau so war es auch, und der Spieler konnte den Schutzfilm einfach entfernen und fand darunter einen nigelnagelneuen Bildschirm wieder.

Er selbst glaubt, dass der Verkäufer auf dem Flohmarkt auch nicht wusste, dass das Gerät einen solchen Bildschirmschutz hat. So liegt es nahe, dass der Verkaufspreis sonst noch höher gewesen wäre oder die Folie samt Kratzer vor dem Verkauf entfernt worden wäre.

Wie reagieren die Spieler auf die Geschichte? Die Spieler freuen sich über den Fund des Spielers und beglückwünschen ihn. Auf Reddit klingt das so:

ayyyyycrisp: „Ich stelle mir gerade bildlich vor, wie du vor Schreck am ganzen Leib zitterst, mit offenem Mund und aufgerissenen Augen, unfähig, Wörter zu formen, stammelnd und schweißgebadet vor purem Schock, weil dein Nintendo 3DS-Bildschirm nicht zerkratzt ist.“

Comatse: „Mach eine neue Schutzfolie drauf!“

Articulat3: „Ich hasse Displayschutzfolien, aber für den DS braucht man für diesen Touchscreen unbedingt eine. Ich habe vor Kurzem angefangen, Pokémon Ranger zu spielen, und ich könnte mir nicht vorstellen, auf dem blanken Bildschirm zu spielen, der würde ohne Zweifel zerstört werden, lol.“

Frankieanime158: „Ich habe mir auch einen aus der Wühlkiste geholt, ein schmutziges weißes Modell. Es stellte sich heraus, dass er auf beiden Seiten Schutzfolien hat, und ein Schmutzradierer hat den ganzen Dreck komplett entfernt. Er sieht jetzt wie neu aus, abgesehen von ein bisschen Vergilbung auf dem Bildschirm, aber für 1200 Yen [6,44 Euro] bin ich zufrieden.“

Habt ihr schon mal etwas gekauft und dann festgestellt, dass es in einem besseren Zustand war, als ihr dachtet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Ein Spieler hat auf einer Baustelle seine alte Konsole wiedergefunden: Als Kind verlor er seinen Nintendo DS – 16 Jahre später findet ein Spieler seine Konsole bei Bauarbeiten wieder