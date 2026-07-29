Die 11 schlechtesten Eltern aus „Game of Thrones“ und „House of the Dragon“ – Zu diesen Familien will wirklich niemand gehören

Glückliche Familien sind in der Welt von Game of Thrones eine echte Seltenheit. Doch manche Eltern treiben es noch auf die Spitze. Wir haben den schlechtesten Müttern und Vätern daher ein eigenes Ranking spendiert: von ziemlich mies bis absolut unmenschlich und grausam.

Wonach wurde das Ranking erstellt? Ehrlicherweise gibt es in Game of Thrones einen Haufen Eltern, die nicht gerade einen super Job machen. Viele ignorieren ihre Kinder einfach. Vor allem wenn es nicht-eheliche „Bastarde“ sind.

Um die Liste etwas einzuschränken, haben wir uns auf die Eltern konzentriert, die ihre Kinder nicht nur ignoriert, sondern ihnen aktiv geschadet haben.

Spoilerwarnung: Es gibt natürlich Spoiler zu Game of Thrones und auch zu House of the Dragon, bis inklusive Staffel 3 Folge 5.

Video starten House of the Dragon zeigt im finalen Trailer zur 3. Staffel den immer weiter eskalierenden Konflikt der Targaryens Autoplay

Lysa Arryn – Dank ihr will man den kleinen Robin fliegen sehen

Platz 11 der schlechtesten Eltern aus dem Universum von Game of Thrones.

Lysa Arryn ist vielleicht nicht die Grausamkeit in Person, was ihren Sohn angeht. Trotzdem tat sie ihm mit ihrer „Erziehung“ definitiv keinen Gefallen. Sie erdrückte ihren Sohn Robin förmlich mit übertriebener Fürsorge, schirmte ihn von der Realität ab und verhätschelte ihn von Kopf bis Fuß. Dadurch wurde er nicht nur schwach und unselbstständig, sondern auch verzogen und grausam.

Klar litt Lysa auch unter starken, psychischen Problemen, die ihr Verhalten teilweise erklären. Nichtsdestotrotz war sie im Ergebnis für Robin eine ziemlich schlechte Mutter.

Wer sein sechsjähriges Kind immer noch stillt, und auch sonst wie ein Baby behandelt, schadet ihm vor allem im unbarmherzigen Westeros gewaltig.