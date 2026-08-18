MMORPG-Legende bringt heute auf Steam sein neues Spiel raus, wer von euch sollte es spielen?

Stars Reach ist das neue MMORPG von Raph Koster. MeinMMO verrät, wer zum Early-Access-Start am 18. August 2026 reinschauen sollte … und wer nicht.

Was ist Stars Reach? Hinter dem neuen SciFi-MMORPG steht mit Raph Koster einer der erfahrendsten MMO-Entwickler der vergangenen Dekaden. Als kreativer Lead arbeitete er an Ultima Online, später leitete er die Entwicklung von Star Wars Galaxies.

Auch sein neues Spiel Stars Reach verspricht eine Sandbox-Spielerfahrung, führt euch dieses Mal jedoch in ein riesiges Universum – ähnlich wie ihr es aus No Man’s Sky kennen könntet, nur eben als MMO. Mit euren mächtigen Terraforming-Werkzeugen könnt ihr die Planeten dabei nach euren Wünschen formen.

Ihr errichtet Städte, formt Regierungen und schlagt die unterschiedlichsten Karrieren ein – vom Kämpfer über den Händler oder Journalisten bis hin zum Gouverneur erwarten euch diverse Optionen. Der Fokus liegt dabei auf dem kooperativen PvE. PvP gibt es nur, wenn eine Gruppe für ihr Herrschaftsgebiet entsprechende Regeln einstellt.

Video starten Stars Reach von Raph Koster kündigt im neuen Trailer den Early Access an Autoplay

Faszinierendes Sandbox-Universum, doch reicht das?

Was ist die wohl größte Stärke von Stars Reach? Das neue MMORPG verspricht nicht nur eine Sandbox mit vielen Freiheiten, es gibt euch auch eine Vielzahl an Werkzeugen, mit denen ihr den Sand tatsächlich formen und euch die unter der Haube wirkende Simulation zunutze machen könnt.

Stellt euch einen Fluss vor, den ihr in eine Wüstenregion umleitet und dort so mit der Zeit eine Oase erschafft. Oder ihr bearbeitet Ressourcen mit Elementarkräften wie Hitze oder einem Zeitstrahl, um völlig neue Materialien zu erhalten. Und wenn ihr eine auf eurem Planeten heimische Spezies zu ausgiebig jagt oder ihre Wohnräume zerstört, kann diese für immer aussterben.

Gleichzeitig haben die Entwickler durch die Wurmlöcher, die das riesige Universum zusammenhalten, jederzeit die Möglichkeit, neue Systeme mit Planeten, Monden und frischen Inhalten bereitzustellen. Raph Koster erklärte uns das mit einem spannenden Vergleich: „Stell dir vor, alle Minecraft-Server der Welt werden auf einmal über Hyperlinks miteinander verbunden.“

In Stars Reach gibt es kein Gebäude, das nicht von Spielern errichtet worden ist.

Was könnten die Schwächen von Stars Reach sein? Bei prozedural generierten Inhalten besteht immer die Gefahr, dass sich diese generisch und austauschbar anfühlen. Durch von Hand designte Topografien und eine Vielzahl an Parametern möchte man diese Falle zwar vermeiden, doch muss die Praxis erst beweisen, ob das Vorhaben klappt.

Unklar ist außerdem, wie viel Frustpotenzial die enorme Freiheit der Sandbox besitzen wird. Wie sehr wird man anfangs an die Hand genommen? Wie leicht fällt es, aus sich heraus eigene Ziele zu setzen? Und wie sieht es mit eher toxischen Persönlichkeiten aus? Können diese den Spielspaß anderer maßgeblich torpedieren?

Und dann wissen wir derzeit auch noch nicht, wie gut sich Stars Reach anfühlt. Wie viel Spaß machen die eher arcardigen Action-Kämpfe? Wie gut funktioniert es, sich auf den Planeten zu bewegen und ein paar Augenblicke später durch den Weltraum zu heizen? All das muss die Early-Access-Version erst noch zeigen.

Eine Chance geben oder nicht?

Wer sollte reinschauen? Stars Reach könnte für euch etwas sein, wenn …

ihr Sandbox-MMOs mit vielen Freiheiten und Möglichkeiten mögt

ihr euch in Spielen gerne kreativ austobt

ihr mit einer MMO-Gemeinschaft gemeinsam etwas Großes aufbauen möchtet

ihr Bock auf ein großes SciFi-Universum habt, das es zu erkunden gilt

ihr mit einer unrunden Early-Access-Version leben könnt, die aufgrund ihres Alpha-Status noch unfertig ist und manch eine Baustelle besitzen wird

Wer sollte nicht reinschauen? Stars Reach dürfte für euch nicht das richtige MMORPG sein, wenn …

ihr ein neues Themenpark-MMORPG sucht, das euch von Level 1 an bis ins Endgame an die Hand nimmt

ihr am liebsten alleine durch die Gegend zieht und so dennoch fast alles erreichen möchtet

euch arcardige Action mit Bullethell-Momenten eher abschreckt

ihr ein fertiges, poliertes Fundament voraussetzt

ihr keine kostenpflichtige Alpha spielen möchtet

Wie sieht es bei euch aus: Schaut ihr rein oder lasst ihr Stars Reach links liegen? Und warum? Verratet es uns gern in den Kommentaren. Noch sehr viel mehr Infos zum Spiel findet ihr in unserer großen Vorschau. Außerdem haben wir euch auf der zweiten Seite noch einmal alle bekannten Infos zum Early Access zusammengefasst. Die Vorschau findet ihr hier: Macher von Star Wars Galaxies möchte MMOs neu erfinden, sein neues Spiel beeindruckt uns vor allem mit einer Sache