Pokémon GO: Schnappt euch jetzt eine der kompliziertesten Entwicklungen, bevor es zu spät ist

In Pokémon GO dreht sich gerade alles um Knapfel – und seine Entwicklungen: Drapfel, Schlapfel, Sirapfel und letztlich Hydrapfel.

Was ist mit Knapfel los? Knapfel ist aktuell der Star des Ernte-Festivals in Pokémon GO. Das bringt euch aktuell nämlich die Möglichkeit, verschiedene Äpfel deutlich einfacher zu sammeln, als das bisher der Fall war.

Diese Items benötigt ihr für die unterschiedlichen Knapfel-Entwicklungen.

Dabei handelt es sich um:

Saure Äpfel

Süße Äpfel

Saftige Äpfel

Die erhaltet ihr aktuell vermehrt, indem ihr ein Moos-Lockmodul einsetzt. Und das ist eine großartige Gelegenheit, um Knapfel zu entwickeln. Denn das ist gar nicht mal so einfach.

Video starten Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer Autoplay

So schwierig ist das Knapfel-Sammeln

Eines vorneweg: So richtig nützlich sind Knapfel und seine Entwicklungen nicht, wenn es um das Thema Kämpfen geht. Doch für Sammler, die es auf einen vollständigen Pokédex abgesehen haben, ist es wichtig, sich alle seiner Entwicklungen zu schnappen.

Doch das ist ziemlich aufwändig. Schauen wir uns die Kosten für die Knapfel-Entwicklungen einmal an.

Die Entwicklung Drapfel erhaltet ihr für 20 saure Äpfel und 200 Knapfel-Bonbons

Schlapfel kostet 20 süße Äpfel und 200 Knapfel-Bonbons

Sirapfel erfordert 20 saftige Äpfel und 200 Knapfelbonbons

Und Hydrapfel wiederum entwickelt sich aus Sirapfel – und zwar für nochmal 400 Knapfel-Bonbons. Außerdem müsst ihr 7 Drachen-Pokémon fangen, während Hydrapfel euer Kumpel ist.

Also selbst wenn wir die verschiedenen Äpfel ignorieren, gibt es hier immer noch insgesamt 1.000 Knapfel-Bonbons zu investieren, um alle Entwicklungen von Knapfel zu erhalten. Und das sind, gerade angesichts der Seltenheit von Knapfel, echt eine Menge.

Daher solltet ihr unbedingt so viele Knapfel im Laufe des Ernte-Festivals fangen, wie irgend möglich.

Setzt Sananabeeren ein, um die Bonbon-Ausbeute zu erhöhen.

Auch eine passende aktive Mega-Entwicklung bringt euch zusätzliche Bonbons beim Fangen. Das solltet ihr ebenfalls nicht ignorieren.

Und zu guter Letzt: Setzt unbedingt Moos-Lockmodule ein, um Äpfel zu sammeln.

In den kommenden Wochen gibt es noch viele weitere spannende Pokémon, die ihr euch schnappen könnt. Welche das sind? Das könnt ihr euch in unserer Übersicht zu den Events im Oktober 2026 bei Pokémon GO anschauen. Und: Auf der folgenden Seite findet ihr noch weitere Informationen zu den Entwicklungen von Knapfel.