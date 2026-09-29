Neue Klassen in World of Warcraft? Mit Forever könnte der Traum wahr werden, denn Barden und Tüftler werden gerade von Blizzard diskutiert.

Das Versprechen von World of Warcraft Forever steckt bereits im Namen. Es soll buchstäblich „ewig“ weitergehen – oder zumindest so lange, wie Spielerinnen und Spieler Lust darauf haben. Dafür braucht es aber beständig frische Inhalte. Neben Dungeons, Raids und neuen Gebieten könnte auch eine andere Art der Spielinhalte helfen: Neue Klassen. Eine geleakte Umfrage verrät nun, welche Klassen von Blizzard angedacht sind.

Video starten World of Warcraft: Forever im Ankündigungs-Trailer von der BlizzCon 2026

Barde, Wächterin und Nekromant endlich im Gespräch bei WoW

Was wurde gefunden? Während der Beta von WoW Forever haben einige Spielerinnen und Spieler im Battle.net-Launcher ein neues Feld zu sehen bekommen – die Einladung, an einer Umfrage teilzunehmen. Auch wenn die Umfrage darum gebeten hat, diese bitte nicht weiterzuleiten, ist das im Zeitalter des Internets ein Ding der Unmöglichkeit, sodass wir bereits die Details der Umfrage kennen. Die Inhalte wurden zum Beispiel im Subreddit von WoW geteilt.

Neben der Zukunft von WoW Forever ging es auch darum, wie groß denn das Interesse an verschiedenen, neuen Klassen wäre. Zur Auswahl in der Umfrage standen:

Dämonenjäger

Wächterin

Todesritter

Nekromant

San’layn

Hexe

Tüftler

Metalgeborener

Barde

Illusionist

Mönch

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Die Auswahl ist also groß und die grundsätzlichen Ideen, die Blizzard hier erforschen könnte, sind umfangreich. Auch wenn San’layn für WoW Forever vielleicht ein wenig unpassend wirkt (immerhin traten die erst in Wrath of the Lich King in Erscheinung), scheint Blizzard bereit zu sein, Ideen und Wünsche der Community zu respektieren.

Nekromanten waren ein Wunsch der Spieler – schon seit Vanilla.

Wie wahrscheinlich ist das? Wenn man sich überlegt, was WoW Forever sein will, dann muss man schon deutlich sagen: Sehr. Denn Forever will eben ein Spiel „für immer“ sein und gleichzeitig eines, bei dem die Reise auf Level 60 ein wichtiger, wenn nicht gar der wichtigste Aspekt des Spiels ist. Genau deshalb wird es immer wieder neue Level-Inhalte geben – und was wäre ein besserer, reizvollerer Level-Inhalt als eine ganz neue Klasse?

Natürlich ist das Ganze noch Zukunftsmusik und mit einer neuen Klasse sollte man wohl nicht innerhalb der nächsten Monate rechnen. Doch dass Blizzard bereits Umfragen durchführt, um zu schauen, was der Community langfristig gefallen würde, ist ein gutes Zeichen.

Cortyn meint: Bisher bin ich äußerst positiv überrascht, wie engagiert das Team von WoW Forever zu sein scheint und wie viele Ideen man hat, um aus dem „angestaubten“ Classic ein Spiel zu machen, das noch für viele Jahre in die Zukunft getragen wird. Auch wenn ich der Meinung bin, dass eine neue Klasse zum Launch ein deutlich stärkeres Zugpferd gewesen wäre, als ein Volk wie die Himmelsgeborenen, die schon vor dem Start hitzig diskutiert werden, bin ich zuversichtlich.

Gerade der Tüftler, der Barde und der Nekromant sind Klassen, die sich viele für das moderne WoW schon oft gewünscht haben. Es wäre zwar ein bisschen ironisch, wenn ausgerechnet WoW Forever diesen Wunsch nun erfüllt – aber genau dafür ist Forever auch irgendwie gedacht, nicht wahr?

Würde euch eine neue Klasse in WoW Forever gefallen? Welche Klasse würdet ihr am liebsten sehen und wie sollte sie sich in die Gesamtheit des Spiels einfügen? Lasst es uns doch in den Kommentaren wissen.

Während manche WoW Forever noch belächeln, sind wir uns sicher: Das wird größer, als die meisten sich gerade vorstellen können.