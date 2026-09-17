WoW: Forever – Das sind die Himmelsgeborenen, das neue Volk in Classic+

In World of Warcraft Forever gibt es ein neues Volk. Wir schauen auf die „Skyborne“, verraten ihre Fähigkeiten und ihre Geschichte.

World of Warcraft Forever war für viele da große Highlight der BlizzCon 2026. Es gibt nicht nur neue Gebiete im klassischen Azeroth, sondern auch neue Quests, Ruf-Fraktionen und ein neues Volk, die Skyborne oder zu deutsch: die Himmelsgeborenen.

Die Vorstellung der Himmelsgeborenen war der einzige Aspekt von WoW Forever, der die Stimmung etwas gedämpft hat. Viele Classic-Veteranen fragten sich: Wo kommen denn jetzt diese blauen Elfen her? Doch Blizzard hat sich dafür natürlich eine Geschichte überlegt, die fast 10.000 Jahre zurückreicht bis zum Krieg der Ahnen.

Video starten World of Warcraft: Forever im Ankündigungs-Trailer von der BlizzCon 2026

Rebellen aus Eldre’thalas

Die Himmelsgeborenen mögen auf den ersten Blick einfach wie „Blutelfen blau angemalt“ aussehen, haben aber durchaus eine überzeugende Story bekommen und die geht auf die Anfänge von Warcraft zurück.

Denn die Himmelsgeborenen waren ursprünglich Teil der Hochgeborenen, die in Eldre’thalas gelebt haben – der heutige Düsterbruch. Eldre’thalas war damals auf dem Höhepunkt seiner Macht und der dortige Prinz entschied, die Stadt von der Außenwelt abzukapseln, um sie vor der Zerstörung und dem Chaos der Welt zu verbergen. Um den Magiehunger der Hochgeborenen in der Stadt zu stillen, hat der Prinz später ein magisches Netzwerk durch die ganze Stadt gesponnen, das alle mit Magie versorgen sollte – auch wenn diese Quellen unter anderem Dämonen waren.

Allerdings wurden die Pläne des Prinzen durch eine Gruppe von Rebellen vereitelt. Am Ende war das lediglich ein kleiner Sieg. Die Rebellion wurde niedergeschlagen und die Rebellen mussten fliehen.

Die Himmelsgeborenen stammen aus Eldre’thalas.

Auf der Flucht vor den Truppen des Prinzen über das Meer erreichten die Rebellen eine Insel, auf der sie urtümliche Windelementare fanden, mit denen sie rasch einen Pakt eingingen. Die Insel wurde kurzerhand nach Himmelswall befördert, die Elementarebene der Luft und des Windes. Dort lebten die geflohenen Hochgeborenen und wurde im Laufe der Jahrtausende durch die Elementarmagie verändert.

Jetzt, zu Beginn von WoW Forever, sind die Wind-Elementare verschwunden und der Pakt scheint zerbrochen zu sein. Die einst schützende Insel zerfällt immer weiter, sodass mehrere Fraktionen der Himmelsgeborenen unterschiedliche Pläne haben, wie sie mit der Veränderung umgehen sollen – das führt zu einer Spaltung, die sie später auf Horde, Allianz und eine dritte (eher feindliche) Fraktion aufteilt.

Alles weitere erlebt ihr in der Start-Questreihe des neuen Volkes, wenn WoW Forever im November startet.

Was können die Himmelsgeborenen?

Wie alle Völker in WoW Classic (und Forever) haben auch die Himmelsgeborenen eigene Volksfähigkeiten, die sie von anderen Völkern unterscheiden. Nach aktuellem Stand sind das diese Fähigkeiten:

Walk on Air: Für 10 Sekunden gleitet ihr abwärts durch die Luft und habt so eine drastisch reduzierte Fallgeschwindigkeit.

Wind Blessed (Passiv): Euer Tempo im Nahkampf, Fernkampf und beim Zaubern ist um 1 % erhöht.

Elemental Insight (Passiv): Ihr fügt Elementaren 5 % mehr Schaden zu.

Zusätzlich dazu gibt es noch eine Fähigkeit, die sich je nach Fraktion unterscheidet.

Horde:

Skysight: Erhaltet einen elementaren Segen, der eure Bewegungsgeschwindigkeit um 10 % erhöht.

Allianz:

Read Ley Lines: Aktiviert eine Leylinie, um temporär 100 % erhöhte Regeneration von Lebenspunkten und Mana zu erhalten.

Wer sie spielen will, muss 30 € bezahlen.

Welche Klassen können Himmelsgeborene spielen?

Den Himmelsgeborenen steht eine breite Palette an Klassen zur Verfügung, die zu ihrer elfischen Herkunft passen. Es gibt allerdings kleine Unterschiede zwischen den Himmelsgeborenen der Allianz und der Horde. Die zur Verfügung stehenden Klassen sind:

Krieger

Jäger

Schurke

Druide

Magier (nur Allianz)

Schamane (nur Horde)

Die Unterschiede bei den beiden Fraktionen ergeben sich aus den Splittergruppen, in die Himmelsgeborene sich aufteilen.

Was kostet das neue Volk?

Der wohl größte Kritikpunkt an den Himmelsgeborenen ist, dass hierfür gezahlt werden muss. Wer nämlich die Himmelsgeborenen spielen möchte und Zugriff auf das neue Volk und ihre Start-Insel Zephras haben möchte, der muss mindestens 30 € bezahlen und sich das Skyborne Heroic Pack oder eines der noch kostspieligeren Pakete mit weiteren Goodies kaufen. Die Kosten für das Volk sind der aktuell größte Kritikpunkt an Forever.

Wie passt das Volk in die Geschichte vom modernen WoW?

Gar nicht. Muss es aber auch nicht, denn WoW: Forever lebt in einer eigenen Zeitkapsel und erzählt Geschichten, die nicht mit dem modernen WoW (Midnight oder auch „Retail“ genannt) vereinbar sein müssen. Es ist eine alternative Erzählung. In Retail gibt es die Himmelsgeborenen gar nicht, sie existieren lediglich in der Erzählung von WoW: Forever.