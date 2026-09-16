Ich gehe meinen geliebten Tyraniden fremd, um eine stinkende Sumpfbestie aus Warhammer Age of Sigmar zu bauen

MeinMMO-Redakteurin Caro hat sich für ein neues Miniatur-Projekt entschieden, doch dieses Mal ist es zu ihrer eigenen Überraschung kein Tyranid, sondern ein Modell aus Warhammer Age of Sigmar. Allein das Aussehen hat sie überzeugt und erst jetzt begreift sie, was sie sich da für einen Kandidaten zugelegt hat.

Es ist wieder soweit – eine neue Miniatur hat es mir angetan und ich kann kaum erwarten, endlich loszulegen. Tatsächlich handelt es sich bei meinem jetzigen Schatz um keinen Tyraniden, sondern um eine Kreatur aus einem anderen Warhammer-Universum. Erst vor kurzem bin ich auf die Miniaturen aus Age of Sigmar aufmerksam geworden und wusste, dass ich vielleicht wirklich einmal über meine geliebten Tyraniden hinausschauen sollte.

Das habe ich nun getan … und ich bin eine stolze Besitzerin einer Schlammsuhla-Bestie geworden, die ich bei meinem letzten Besuch im lokalen Warhammer-Laden prompt adoptieren musste.

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Liebe auf den ersten Blick, aber dann folgte der zweite

Die Schlamsuhla-Bestie hat es mir so angetan, weil ich einfach ein großer Fan von Monstern und Kreaturen bin. Ihre Panzerung und den Helm finde ich wirklich schick, ich mag den Fantasy-Vibe, und außerdem hat eine der zwei möglichen Varianten aus der Box einen Unterbiss mitsamt einer seitlich heraushängenden Zunge, wie bei einem Hündchen.

Ich hab das Viech einfach schnell ins Herz geschlossen. Das letzte Mal, dass eine Miniatur das in mir auslösen konnte, war, als ich meinen Tyraniden-Schwarmboten entdeckt habe.

Tja, der kann sich nun über einen neuen Freund freuen. (Spannend, was wohl passieren würde, wenn ein Tyranid auf eine Schlammsuhla-Bestie treffen würde. Aber ich schweife ab.)

Box der Schlammsuhla-Bestie Inhalt der Box

Nun, da ich die Box in den Händen halte und darüber nachdenke, welche Farbe ich meinem neusten Tierchen verpasse, wollte ich mir vorher doch einmal anschauen, um was für eine Kreatur es sich denn wirklich handelt … und bin seitdem dankbar, dass eine Miniatur auch wirklich nur nach Plastik riecht.

Schlammsuhla-Bestien eignen sich als perfekte Begleiter im Kampf

Schlammsuhla-Bestien sind im Sumpf lebende Karnivoren, die bei ihrer Jagd stets auf die Windrichtung achten müssen. Sie besitzen nämlich einen so miesen Gestank, dass jedes riechende Lebewesen sie sofort entdecken würde.

Ihr Geruch ist jedoch nur eine Sache. Aus ihrem Bauch tritt ein giftiges, genauso höllisch stinkendes Sekret aus, das einer bestimmten Armee jedoch besonders zugute kommt.

Die Kreaturen finden in den mächtigen Greifabossen der Moorpirscha-Orruks einen Reiter, die sich die Kreaturen als Reittiere und persönliche Kampfmaschine gefangen und gezähmt haben. In Zusammenarbeit werden die beiden nämlich zu einem starken Team.

Entweder der Schlammsuhla zerreißt seine Gegner mit seinen Klauen, oder der Greifaboss zerrt einen Gegner aus dem Gefecht und stopft ihn in einen der Käfige, die sein Gefährte auf dem Rücken trägt.

Doch wozu ist nun das Sekret der Bestie nützlich? Nun, die Moorpirschar reiben ihre Waffen am Bauch des Schlammsuhlas, um sie in dem miefenden und vor allem giftigen Sekret zu tränken. Dadurch sorgen ihre Waffen für noch unangenehmeren Giftschaden bei ihren Gegnern.

Da ich nun meine eigene, glücklicherweise nicht stinkende Schlammsuhla-Bestie besitze, finde ich diese Erkenntnisse zwar wild, doch das lindert nichts daran, dass der Kleine für mich einfach immer noch ganz reizend ist. Sobald ich kann, werde ich ihn dann zusammenbauen und bemalen!

Habt ihr selbst eure Lieblingsarmee in Warhammer verraten, weil euch ein bestimmtes Modell so in den Bann zog? Und habt ihr zufälligerweise vielleicht selbst einen Schlammsuhla bemalt? Lasst es mich in den Kommentaren wissen! Das Ergebnis meines vorherigen Warhammer-Projekts könnt ihr hier sehen: Ich habe zwei Monate geschuftet, um meinen Tyraniden aus Warhammer 40.000 zu bemalen