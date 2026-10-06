Ein Superstar wollte mit dicken Muckis das Film-Universum von DC dominieren, scheiterte sogar an der Suicide Squad

Dwayne Johnson wollte mit seiner eigenen Helden-Rolle das Filmuniversum von DC durchrütteln. Aber sein Film war kein großartiger Erfolg und auch sein Einfluss auf das DCU war nicht bemerkbar.

Um welchen Film geht es? 2022 erschien mit Black Adam der erste Film zum titelgebenden Anti-Helden. Er debütierte 1945 im Comic The Marvel Family Nr. 1 und ist ein ehemaliger ägyptischer Sklave, der die magischen Kräfte des Zauberers Shazam bekam.

Oft als Schurke, ist die Figur im Laufe der Zeit zu einem Anti-Helden geworden, der der Menschheit auch gerne mal hilft. Als Gegner von Shazam kämpfte er aber auch öfter mal gegen Superman.

Bereits vorab sprach sich Dwayne Johnson stark für die Figur aus. So postete er 2020 auf x.com: Ihr habt lange genug gewartet. Genauso wie ich – Tausende von Jahren, um genau zu sein. Die Machtverhältnisse im DC-Universum stehen kurz vor einer Veränderung. Der Mann in Schwarz kommt, um sie alle zu vernichten.

Naja, daraus wurde nicht wirklich was.

Video starten In Black Adam zeigt The Rock seinen ersten Auftritt bei DC Autoplay

Kaum Einfluss im Kino oder im Universum

Wie lief es für Black Adam? Im Kino machte der Film keinen großen Eindruck. IMDb schätzt das Budget auf 195 Millionen US-Dollar, Black Adam spielte aber nur etwa 393 Millionen Dollar ein. Laut Quellen von Variety hätte der Film, wenn man noch Werbebudget mit berücksichtigt, über 600 Millionen US-Dollar einspielen müssen, um als profitabel zu gelten.

Damit stehen selbst Filme wie Suicide Squad (etwa 749 Millionen US-Dollar) und Aquaman: Lost Kingdom (etwa 440 Millionen US-Dollar) (Quelle: IMDb) besser dar.

Auch die Kritiker waren nicht sonderlich freundlich zum DC-Film. Der Film erreicht auf Rotten Tomatoes bei 306 Reviews einen schlechten Kritikerscore von 39 %. Im Gegenzug muss man aber erwähnen, dass über 5000 verifizierte Nutzer dem Film im Schnitt immerhin eine 87 % geben.

Welchen Einfluss hatte Black Adam auf das DC-Universum? Zwar gibt es im Film eine Mid-Credit-Szene, in der sich Black Adam und Superman gegenüberstehen, doch wirklich eine Veränderung der Hierarchie gab es in diesem Filmuniversum nicht.

Nach dem Film tauchte The Rock als Black Adam nicht in anderen Projekten auf und auch 2023 sprach er sich darüber aus, dass es keinen 2. Teil geben wird (Quelle: Moviepilot). Das lag aber wohl nicht nur an der Performance des Films, sondern am Ende des DC Extended Universe . Nach Black Adam erschienen nur noch 4 Filme in dem Universum und James Gunn startete es neu, zuerst 2024 mit der Serie Creature Commandos und danach groß im Kino mit Superman im Jahr 2025.

Wie steht ihr zu Black Adam? Hättet ihr Bock auf eine Fortsetzung oder hat euch die Rolle von Dwayne Johnson ohnehin nicht interessiert? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Ein richtig guter DC-Film aus 2026 ist leicht zu übersehen: Sorry, Joker! Ein neuer Film zeigt den wirklich besten Schurken von Batman in Höchstform