Viele wollen ihn als Batman, aber der Schauspieler von Reacher war bereits 2-mal ein DC-Held

Alan Ritchson ist heute vor allem als Reacher bekannt, spielt aber mit dem Gedanken, eine Rolle für DC zu spielen. Das wäre jedoch nicht das erste Mal, denn er hat in der Vergangenheit bereits zwei Helden in verschiedenen Serien gespielt.

Alan Ritchson ist ab dem 12.08.2026 in der 4. Staffel von Reacher zu sehen, wo er abermals den knallharten Militärpolizisten spielt. Es gibt jedoch eine Rolle, in der ihn manche Fans von DC sehen würden: Batman.

Besonders auf Reddit wird teils hitzig diskutiert. Manche Nutzer wie Lamechocolate fänden Ritchson die perfekte Besetzung. Inzwischen gibt es aber auch Protest gegen das Fan-Casting, wie ein Reddit-Beitrag von Forsaken_Ad7090 zeigt.

Fest steht jedoch, dass sich Ritchson selbst zu einer zukünftigen Rolle bei DC geäußert hat. Und das, obwohl er bereits zwei Helden für den Comic-Riesen gespielt hat.

Video starten Reacher muss sich in Staffel 4 der Serie einer großen Verschwörung stellen Autoplay

Aller guten Dinge sind drei?

Wen spielte Alan Ritchson für DC? Der Schauspieler verkörperte Aquaman in der Serie Smallville. Dabei handelte es sich um seine erste große Rolle im TV. Er spielte die Rolle ab Staffel 5 in vier Folgen bis Staffel 10.

Zudem war Ritchson zwischen 2018 und 2021 in der Serie Titans als Hawk zu sehen. Doch egal ob oftmals verlachter Aquaman oder Teil des Duos Hawk & Dove, der Schauspieler hat anscheinend noch nicht genug von DC.

In einem Gespräch mit Josh Horowitz auf YouTube verriet er, dass er mit James Gunn gesprochen hätte. Dieser leitet das neue DC Universe und ist deshalb für zukünftige Projekte verantwortlich.

„Ich respektiere James wirklich sehr. Ich würde gerne etwas mit ihm machen. James würde gerne etwas mit mir machen. Ich wähle Projekte extrem sorgfältig aus. Ich weiß, wie man ein Projekt entwickelt. Und alles, was ich mit DC mache, muss trotzdem meinen Standards entsprechen, richtig? Es wird meinen Standards entsprechen müssen. Und ich hoffe, dass wir an etwas arbeiten, das sich so anfühlt, als würden wir alle diesen Film machen, auf den ich stolz wäre. Josh Horowitz

Am Ende ließ Ritchson dann doch noch durchklingen, dass er eine Wunschrolle habe – diese sei aber nicht Batman. Dass er zu einer seiner bereits gespielten Figuren, Aquaman oder Hawk, zurückkehren wird, ist unwahrscheinlich. Welche könnte es sonst sein? Schreibt uns eure Ideen gerne in die Kommentare.

Auch wenn wir Alan Ritchson in naher Zukunft vermutlich nicht als Batman sehen werden und auch sein nächster Auftritt bei DC noch dauern wird, können sich Fans des Schauspielers mit der 4. Staffel von Reacher die Zeit vertreiben. Alan Ritchson war nicht der berühmte Schauspieler: Der Star von Reacher hatte erst mit 39 seinen Durchbruch: Nutzt Testosteron, will 15 Jahre lang ein Muskel-Titan bleiben