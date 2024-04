Deshalb möchte der Reacher-Star einen der bekanntesten DC-Helden überhaupt spielen

Alan Ritchson, der in der Amazon-Serie Reacher die Hauptfigur spielte, wird von vielen als passender Batman-Anwärter gesehen. Nun äußerte er sich in einem Interview darüber, warum er gerne den dunklen Ritter spielen möchte.

Mit Batman: The Brave and The Bold wird ein neuer Streifen zum bekannten Superhelden aus dem DC-Universum, unter der Regie von James Gunn, erscheinen.

Doch wer die Hauptrolle in ihm spielen wird, ist momentan noch nicht bekannt. Viele Fans sind jedoch der Meinung, dass der Reacher-Star, Alan Ritchson genau der Richtige für die Rolle wäre – und auch er scheint begeistert von der Idee zu sein.

Hier seht ihr einen Trailer zum Amazon-Hit Reacher:

„Ich will Bruce Wayne sein!“

In einem Interview mit The Hollywood Reporter vom 3. April 2024 kam die Frage auf, ob er lieber den Helden Batman oder den Schurken Joker spielen wolle. Daraufhin meinte Alan Ritchson, dass Joaquin Phoenix den Joker schon passend verkörpere.

Die Rolle von Batman hingegen würde der Schauspieler sofort übernehmen. Enthusiastisch sagte er: „Ich würde liebend gerne Batman spielen, da, ich habe es gesagt! Okay, ich werde es von den Dächern schreien: ‘Ich will Bruce Wayne sein!’“

Hier auf YouTube könnt ihr euch das gesamte Interview mit dem Reacher-Star anschauen. Um zu dem Batman-Teil zu kommen, springt zu 0:43:

Weiter erklärte der 41-Jährige, warum er die Rolle des Helden so interessant findet. Ihm geht es dabei weniger um die körperliche Kraft, sondern vielmehr um die kognitive Stärke von Batman:

Die Sache mit Batman ist die – weißt du, was seine Superkraft ist? Intelligenz: Der Kerl ist der klügste Superheld, den es gibt. Er ist erfinderisch und hat alle möglichen Gadgets, aber er ist superschlau. Ich möchte dieser Typ sein und außerdem eine Höhle mit Hypercars, Sportwagen und tollen Motorrädern haben. Alan Ritchson, Quelle: The Hollywood Reporter

Würde der Schauspieler die Rolle als Batman bekommen, wäre das bereits seine 3. Rolle im DC-Universum. So spielte er bereits Aquaman in der Serie Smallville und Hawk in Titans.

In einem anderen Interview erzählte der Reacher-Darsteller, wie er mit 41 Jahren so viel Muskelmasse haben kann und wie er sein Training durch Testosteron unterstützt:

