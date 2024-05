Deutscher Twitch-Streamer gibt fast 12.000 € auf Steam aus, sagt, er hat einen guten Grund

Twitch-Streamer Papaplatte hat in einem seiner letzten Streams neugierig nachgeschaut, wie viel er bisher für Spiele und In-Game-Items auf der Plattform Steam ausgegeben hat. Das Ergebnis war höher als erwartet. Er begründete es, mit seiner „wilden Zeit in 2016“.

Wer ist der Streamer? Kevin „Papaplatte“ Teller (27) ist einer der bekanntesten deutschen Streamer und Content Creator im Bereich Gaming. Mit seiner authentischen und humorvollen Art hat er sich eine treue Fangemeinde auf Plattformen wie Twitch und YouTube aufgebaut.

Der Streamer ist vor allem für seine Just-Chatting-Streams bekannt. Dabei unterhält er seine Zuschauer mit humorvollen Gesprächen, Reaktionen auf Videos und alltäglichen Erlebnissen.

Doch Papaplatte streamt nicht nur Just Chatting, sondern bietet auch immer wieder Gaming-Content an. So zeigte er in der Vergangenheit bereits, wie er im Tutorial von „Contraband Police“ scheiterte oder sich gemeinsam HandOfBlood an Hardcore-Challenges in „Elden Ring“ versuchte.

Diese Spiele kosten aber Geld – wie viel er schon dafür ausgegeben hat, zeigte er in einem aktuellen Stream.

„Also Counter-Strike-Cases in 2016 waren eine verrückte Sache.“

Wie viel Geld hat er auf Steam ausgegeben? Während einer seiner Just-Chatting-Streams stieß er auf ein Video, das eine Anleitung zeigte, wie man seine Ausgaben auf Steam einsehen kann. Papaplatte war so neugierig, dass er diesen Vorgang direkt während des Streams nachmachte. Das Ergebnis war überraschend: Ganze 11.626,07 Euro hatte er auf der Plattform ausgegeben.

Was steckt hinter den Ausgaben? Nach einem kurzen peinlich berührten Lachen erklärte er, dass der hohe Betrag auch auf die vielen Cases in Counter-Strike zurückzuführen sei, die er 2016 erworben hatte. Er fügte hinzu: „Also Counter-Strike-Cases in 2016 waren eine verrückte Sache.“

Welchen Bezug hat er zu Counter-Strike? In den Jahren 2016 und 2017 war Counter-Strike das zweitmeistgespielte Spiel von Papaplatte auf Twitch. Allein 2017 verbrachte er rund 250 Stunden damit, dieses Spiel zu streamen. Auch in den letzten 30 Tagen spielte er noch mindestens 8 Stunden lang und landete damit auf Platz 6 seiner meistgestreamten Spiele in diesem Zeitraum (via Twitchtracker).

Allerdings scheint er keine Cases mehr zu öffnen, sondern kritisiert inzwischen andere Streamer, die das tun. So hatte er im vergangenen Jahr Montanablack auf X kritisiert, weil dieser weiterhin Counter-Strike-Cases öffnete.

„Nur Loser öffnen Cases.“

Welche Kritik hat er geäußert? Papaplatte postete am 14. April 2023 einen Beitrag auf X, in dem er einen neuen Gegenstand aus CS:GO zeigte, ein „Survival-Messer“. Viele gingen davon aus, dass er es durch das Öffnen von Cases erhalten hatte, aber Papaplatte klärte im Post auf, dass er es durch Handel bekommen habe, nicht durch das Öffnen von Cases.

Er schrieb dazu: „Nur für alle MontanaBlack Enjoyer, hab das Ding nicht unboxed, sondern gehandelt, nur Loser öffnen Cases.“

Chefstrobel, ein anderer bekannter Streamer, kommentierte daraufhin mit einem Videoausschnitt, in dem Papaplatte Cases öffnete, und schrieb dazu: „Du bist ein Loser“. Papaplatte antwortete trocken, dass er das wirklich 2016 gewesen sei.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Wie könnt ihr das bei euch nachsehen? Falls ihr jetzt selbst neugierig geworden seid und wissen möchtet, wie viel Geld ihr bisher auf Steam ausgegeben habt, gibt es eine einfache Anleitung, die ihr befolgen könnt:

Schritt 1: Öffnet Steam auf dem Computer.

Schritt 2: Klickt oben im Menü auf den Reiter „Hilfe“.

Schritt 3: Wählt das Feld „Steam Support“ aus.

Schritt 4: Auf der neuen Seite klickt ihr auf „Mein Account“.

Schritt 5: Wählt dann „Daten Ihres Steam-Accounts“ aus.

Schritt 6: Scrollt etwa bis zur Mitte des ersten Absatzes und klickt auf „Genutztes externes Guthaben“. Hier könnt ihr nun sehen, wie viel Geld ihr insgesamt auf Steam ausgegeben habt.

Mit dieser Methode seht ihr allerdings nur die Ausgaben, die ihr direkt auf Steam getätigt habt. Wer häufiger Keys bei Drittanbietern kauft, hat vielleicht noch einiges mehr ausgegeben.

Teilt uns gerne in den Kommentaren mit, wie viel Geld ihr bisher auf der Plattform Steam ausgegeben habt und ob euch das Ergebnis überrascht hat oder nicht.

