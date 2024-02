HandOfBlood und Papaplatte spielen zusammen Elden Ring auf Twitch und es läuft ganz genau so, wie erwartet

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist an dieser Version anders? HandOfBlood erklärte, dass es sich bei der verwendeten Mod um einen „Harder Coop for Seamless Mod“ mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad handelt.

Die Challenge begann am Montag, dem 19. Februar 2024 um 16 Uhr und ist auf sieben Tage angesetzt, mit Ausnahme des Samstags, an dem die StreamAwards stattfinden.

Um welche Challenge geht es? HandOfBlood und Papaplatte haben sich vorgenommen, Elden Ring in einer gemoddeten Hardcore-Coop-Version durchzuspielen . Diese Version des Spiels verspricht ein erhöhtes Maß an Schwierigkeit und erfordert eine noch engere Zusammenarbeit der beiden Streamer, um die Herausforderungen zu meistern.

Bereits in seinem Video „Schluss Damit“ äußerte er den Wunsch, in Zukunft mehr mit anderen Content-Erstellern zu interagieren, insbesondere nach seinem Wechsel von YouTube zu Twitch.

