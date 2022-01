In Elden Ring werdet ihr sowohl Koop als auch PvP spielen können. MeinMMO erklärt euch, wie das funktioniert und was wir zum Multiplayer des Action-RPGs wissen.

Das sind die Multiplayer-Features von Elden Ring: Wie man es von früheren FromSoftware-Spielen wie Dark Souls, Bloodborne oder Sekiro kennt, wird auch Elden Ring ein knüppelhartes Spiel. Gegner stellen euch vor Herausforderungen und gerade die Bosskämpfe können knackig werden.

Solltet ihr also alleine nicht weiterkommen, bietet Elden Ring einen Koop-Modus, in dem ihr entweder mit Freunden oder mit zufälligen Spielern zusammen die Hürden des Spiels angehen könnt.

Obendrein gibt es auch wieder einen PvP-Modus. Ihr könnt entweder in die Welten anderer Spieler einfallen, oder selbst von euren Feinden in eurer Spielwelt angegriffen werden. Auch Duelle sind möglich.

Wie das alles genau funktioniert und was sich im Vergleich zu früheren Titeln ändert, erfahrt ihr hier.

Die offene Welt lässt sich mit Koop-Freunden erkunden ( Bildquelle: Twitter).

Koop in Elden Ring – gemeinsam durch die offene Welt streifen

So funktioniert der Koop-Modus: Mitspieler werden in eure Spielwelt “beschworen”. Das funktioniert durch bestimmte Symbole, die andere in ihrer Welt auf dem Boden platzieren können.

Diese Symbole werden dann in eurer Spielwelt sichbar gemacht. So könnt ihr in Elden Ring Dungeons und die offene Spielwelt gemeinsam erkunden. Ihr benötigt dafür aber mehrere Items, die ihr früh im Spiel findet:

Die “kleine goldene Statue”: Damit könnt ihr ein goldenes Symbol in der Spielwelt platzieren. Das taucht dann bei zufälligen Spielern an der gleichen Stelle auf, diese können euch dann beschwören.

Der “Krummfinger des Befleckten” ermöglicht wiederum das gezielte Zusammenspielen mit anderen. Ihr legt damit ebenfalls ein Symbol, doch um beschworen zu werden, braucht euer Koop-Parter wiederum ein anderes Item.

Ihr könnt mit dem Krummfinger ein Passwort festlegen, um gezielt mit Freunden zu spielen.

Mit dem Item “Krummfingermedizin” und dem entsprechenden Passwort könnt ihr dann das Symbol eurer Freunde sichtbar machen und beschwören. Das Item wird dabei allerdings verbraucht.

Hier ein Screenshot der entsprechenden Items, der aus dem Netzwerktest von Elden Ring stammt. (Bildquelle: GameStar.de)

Ihr könnt maximal zwei Spieler zur Hilfe holen, also maximal zu dritt unterwegs sein. In Dark Souls 3 waren beispielsweise bis zu drei Koop-Partner möglich. Wollt ihr mit anderen Spielern einen Dungeon angehen, müsst ihr die Instanz zunächst betreten und eure Freunde dort beschwören.

Seid ihr mit euren Koop-Partnern in der offenen Welt unterwegs, könnt ihr nicht einfach den nächsten Dungeon betreten. Die offene Welt könnt ihr wiederum frei mit anderen Spielern erkunden. Der Koop-Modus trennt lediglich zwischen Dungeon und offener Spielwelt.

Erledigt ihr außerdem einen Boss, werden die Koop-Partner in ihre Welt zurückgeschickt.

Wird der Fortschritt geteilt? Nein, der Fortschritt beschränkt sich auf den Host. Wer zu Gast in einer Spielwelt ist, kann keine Items mitnehmen, erlegte Bosse bleiben in der Welt des Koop-Spielers weiterhin am Leben, sofern der Spieler diese nicht bereits selbst erledigt hat.

Immerhin gibt es für das Erledigen von Feinden die gleiche Anzahl an EXP wie für den Gastgeber, Koop-Spieler verlieren diese auch nicht, wenn sie sterben sollten.

Euer Pferd ist zudem im Koop nicht verfügbar. Ihr seid also zu Fuß unterwegs.

PvP in Elden Ring bietet Duelle und Invasionen

So funktioniert PvP: Wie man es aus Dark Souls kennt, könnt ihr in zufällige Welten anderer Spieler einfallen, also eine Invasion starten. Das Ziel ist logisch: Ihr müsst den Host ausschalten.

Andersrum ist es möglich, dass ihr selbst das Ziel einer Invasion werdet. Bedenkt dabei, dass euer potenzielles Opfer möglicherweise Hilfe durch Koop-Spieler hat, ihr könntet also auf eine Dreiergruppe treffen.

Wollt ihr gezielt PvP spielen, bieten sich die Duelle an. Für beide Arten von PvP benötigt ihr ebenfalls bestimmte Items.

So könnt ihr Duelle starten:

Mit der “kleinen roten Statue” könnt ihr ein rotes Symbol platzieren. Damit können euch Spieler gezielt beschwören und zum Duell herausfordern.

Der “Krummfinger des Duellanten” ermöglicht euch wiederum das gezielte Beschwören von Duellgegnern mittels Passwort, ähnlich wie im Koop-Modus.

Euer Gegner benötigt auch hier wiederum Krummfingermedizin, um euch gezielt zu beschwören.

Eure PvP-Gegner sind als rote Phantome gekennzeichnet. (Bildquelle: GameStar.de )

So könnt ihr Invasionen starten:

Für Invasionen braucht ihr den “blutigen Finger”. Damit könnt ihr in die Spielwelten zufälliger Gegner einfallen.

Dank der “Spotterzunge” könnt ihr euch gezielt von anderen Spielern “invaden” lassen und so Invasionen provozieren.

Mit dem “blauen Ring” könnt ihr automatisch in die Welten anderer Spieler beschworen werden, die gerade angegriffen werden.

Dank des “weißen Ringes” könnt ihr wiederum automatisch Spieler zur Hilfe rufen, die den blauen Ring ausgerüstet haben, falls ihr von sogenannten Invadern angegriffen werdet.

Der “Fingerabtrenner” ermöglicht wiederum, beschworene Spieler aus der eigenen Welt zu kicken.

Wie im Koop gilt auch im PvP: Euer Pferd ist nicht verfügbar. Das solltet ihr bedenken. Ihr sollt aber nicht ewig nach euren Feinden suchen müssen. Laut den Entwicklern soll es Interface-Elemente geben, die verhindern sollen, dass ihr stundenlanges Verstecken in der Open World spielen müsst.

Hier könnt ihr euch das Ganze im Gameplay von YouTuber Arekkz anschauen:

Ihr könnt auch NPCs zur Hilfe rufen

Gibt es auch einen lokalen Koop? Nein. Solltet ihr aber prinzipiell offline spielen oder euer Internetzugang mal streiken, gibt es eine Art Ersatz. Ihr könnt nämlich NPCs zur Hilfe rufen. Das ist nur in der Nähe kleiner Beschwörungsstatuen möglich, also nicht ohne Einschränkungen.

Die Statue markiert den Anfang eines Gebietes, in dem man die NPCs beschwören kann.

Interagiert ihr mit der Statue, erscheint ein Symbol am Bildschirmrand. Daran erkennt ihr, dass NPCs gerufen werden können.

Es gibt unterschiedliche NPCs, oft sind es Gegner, die ihr selbst in der Spielwelt besiegen könnt

Diese lassen dann ihre Asche fallen. Mit diesem Item könnt ihr dann die entsprechenden NPC-Typen als Unterstützung beschwören.

Die Geister verschwinden wieder, wenn sie besiegt werden, ihr selbst sterbt oder euch zu weit von dem Beschwörungsgebiet rund um die Statue entfernt.

Mit der Asche kann man beispielsweise ein Wolfsrudel als Geistertruppe herbeirufen. Diese NPCs sind eine nützliche Unterstützung im Kampf und können euch alleine als Ablenkung schon hilfreich sein. Auch wenn ihr von Horden überrannt werden solltet, können sie euch das Leben retten.

Diese Helfer lassen sich sammeln und sogar aufleveln, werden dadurch mit euch gemeinsam stärker. Durch das neue System fallen aber die klassischen NPCs nicht weg.

Wie in Dark Souls könnt ihr bestimmte NPCs an speziellen Orten beschwören. Häufig sind es Charaktere, die man in der Spielwelt trifft.

Ihr könnt verschiedene Gegnertypen zur Hilfe rufen, wenn ihr die entsprechende Asche habt.

Elden Ring hat eine neue Gruppenfunktion

Was ist das für ein Feature? Ihr könnt jetzt sogar mit euren Freunden eigene Gruppen erstellen. Dank dieser Gruppen könnt ihr festlegen, dass bevorzugt Inhalte eurer Freunde im Spiel angezeigt werden.

Dazu gehören die aus früheren Spielen bekannten Blutflecken, die zeigen, wie ein Spieler an einer bestimmten Stelle gestorben ist.

Auch die bekannten Textfragmente, die auf dem Boden platziert werden können, sind wieder dabei. Diese können hilfreiche Tipps darstellen, geheime Stellen markieren oder auch einfach nur andere Spieler in die Irre führen.

Gruppen haben keine begrenzte Mitgliederzahl, ihr könnt also quasi einen eigenen Clan für Elden Ring gründen.

Das solltet ihr außerdem im Multiplayer beachten: Nur weil ihr Koop spielt, wird nicht alles automatisch zum Spaziergang. Seid ihr als PvP- oder Koop-Spieler in der Welt eines anderen Spielers unterwegs, werden eure Tränke halbiert. Das gilt sowohl für Heil-, als auch für Manatränke.

Im Koop werden eure Gegner außerdem der Spielerzahl angepasst und dadurch härter. Ihr werdet meist trotzdem leichteres Spiel haben, da Gegner selten mehr als einen Spieler gleichzeitig ins Visier nehmen können. Ihr solltet aber dennoch auf euch Acht geben.

Wann erscheint Elden Ring? Das Spiel kommt am 25. Februar auf die Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 und den PC via Steam.

