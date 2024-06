Elden Ring: Alle Scadubaum-Fragmente sammeln und Segen des Scadubaums erhöhen

Das waren alle Infos zu den Scadubaum-Fragmenten und dem Segen des Scadubaums. Wie findet ihr die neue Mechanik? Habt ihr Spaß daran oder ist euch der DLC zu schwer? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Elden Ring: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Builds in der Übersicht

Wie weit lässt sich der Segen erhöhen? Auch der Segen des Scadubaums hat irgendwann seine Grenze erreicht. Die Grenze befindet sich bei 20 Stufen. Beachtet, dass der Segen nur im DLC gilt. Ihr werdet also nur in den Schattenlanden stärker, die Zwischenlande profitieren nicht von diesem Buff. Zusätzlich hält der Buff auch im NG+ an und kann, solltet ihr noch nicht den maximalen Wert erreicht haben, im zusätzlichen Durchlauf nachgeholt werden.

Genau wie die Goldene Saat oder die Heiligen Tränen aus dem Base-Game helfen euch die Scadubaum-Fragmente dabei, im DLC mächtiger zu werden. Der Segen mindert dabei nach jeder weiteren Erhöhung den Schaden, den ihr einsteckt und erhöht zudem den Schaden, den ihr austeilt. Es ist also wichtig, dass ihr euren Segen zuerst erhöht und die Fragmente sammelt, bevor ihr euch in Boss-Kämpfe wagt.

Hinweis : Die Karte entstand in Zusammenarbeit mit unseren Kollegen von Gamepressure. Beachtet, dass sich die Map noch in Bearbeitung befindet und stetig erweitert wird.

Fundorte aller Scadubaum-Fragmente: In unserer interaktiven Map wurden alle bekannten Scadubaum-Fragmente eingezeichnet. Ihr habt diese also auf einem Blick.

