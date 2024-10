Wir wollen’s wissen: Spielt ihr WoW als Solo-Game oder in der Gruppe?

World of Warcraft macht Spaß – egal ob alleine oder in der Gruppe. Zumindest für viele. Aber zockt ihr das MMORPG solo oder mit anderen?

World of Warcraft hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich verändert. Nachdem Blizzards MMORPG gestartet war, um die Landschaft der Online-Spiele zu revolutionieren, wurde Azeroth schnell zur Heimat von Millionen Spielerinnen und Spielern. Doch wie man das Spiel „richtig“ spielt, darüber wird seit Jahren gestritten.

Manch einer liebt das Spiel in der Gruppe und die sozialen Bande, die in World of Warcraft geknüpft wurden – aber manche lieben es auch, alleine durch die große Welt zu streifen und nur am Rande mal mit anderen Spielerinnen und Spielern in Kontakt zu kommen.

Wir wollen daher einen Blick auf die Leserschaft von MeinMMO werfen und wissen: Spielt ihr World of Warcraft also Solo-Spiel oder vor allem gemeinsam in der Gruppe?

Das bietet World of Warcraft für Solo-Fans

In den letzten Jahren und ganz besonders der aktuellen Erweiterung „The War Within“ hat World of Warcraft dafür gesorgt, dass Einzelgängern immer mehr geboten wird. Neben dem „üblichen“ Content, der sich schon seit Jahren alleine bestreiten lässt (also Quests, Berufe und nahezu alle Outdoor-Aktivitäten), gab es ein paar Neuerungen, die gezielt für Solo-Spielerinnen und -Spieler gemacht wurden:

Tiefen (Delves) sind kleine „Dungeons“, die man alleine bewältigen kann und einen steigenden Schwierigkeitsgrad haben – für jedes Niveau an Können.

Dungeons haben eine Funktion, dass man sie nun mit NPCs besuchen kann, anstatt auf andere Mitstreiter angewiesen zu sein.

Dazu kommt eine Fülle von Aktivitäten, die ohnehin immer eine gute Beschäftigung für Solisten waren: Erfolge, Haustier-Kämpfe und das Sammeln von Transmog.

Inzwischen gibt Blizzard sogar offiziell Tipps, wie ihr in World of Warcraft alleine unterwegs sein könnt, ohne jemals in Kontakt mit anderen treten zu müssen.

Das bietet World of Warcraft für Gruppen-Fans

Dem entgegen stehen viele, die der Ansicht sind, ein MMORPG könnte man nur „richtig“ spielen, wenn man die sozialen Features nutzt und vor allem in Gruppen unterwegs ist. Klar, immerhin ist WoW ein MMORPG und das „Massive Multiplayer“ sollte man merken. Für viele ist das der Reiz, warum man World of Warcaft überhaupt spielt. Zahlreiche Inhalte sind ohne andere Mitstreiter gar nicht möglich:

Harte Dungeons wie Mythisch+

Schlachtzüge auf mehreren Schwierigkeitsstufen

PvP in Form von Schlachtfeldern oder Arenen

Dazu kommen soziale Features wie Gilden, Communitys oder das Crafting-System, die indirekt dazu auffordern, doch mit anderen Leuten in Kontakt zu treten.

Die allermeisten Features im Spiel sind so konzipiert, dass man sie auch mit einer Gruppe erledigen kann. Es gibt nur wenige Ausnahme (wie etwa Haustierkämpfe), sodass der Großteil der Inhalte definitiv für Gruppen-Fans geeignet ist.

Wie zockt ihr World of Warcraft?

Aber jetzt kommen wir zu euch! Wir wollen wissen, wie ihr World of Warcraft spielt. Seid ihr überwiegend alleine unterwegs? Erledigt ihr Inhalte vor allem solo? Oder könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ein MMORPG ohne andere zu spielen und loggt nur ein, wenn Abenteuer mit Freunden oder der Gilde winken?

Wenn ihr eure Antwort noch etwas weiter ausführen wollt, dann nutzt doch gerne die Kommentar-Funktion und verratet und, warum ihr in World of Warcraft unterwegs seid, wie ihr eben unterwegs seid. Wir sind auf eure Ausführungen gespannt! Dass World of Warcraft mit seinem Erfolg auch Blizzard etwas geschadet hat, haben wir hier erklärt.