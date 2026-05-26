Leveln in WoW ist langweilig, deswegen wird es noch viel schneller

Keine Lust, Charaktere in World of Warcraft auf Stufe 90 zu leveln? Mit dem nächsten Patch wirft Blizzard den Turbo an.

World of Warcraft ist inzwischen ziemlich freundlich, wenn ihr Zweitcharaktere spielen wollt. Ihr könnt Ausrüstung weiterreichen, auf Ruhm-Fortschritt zugreifen und viele „Catch-Up“-Systeme verwenden. Doch Leveln müsst ihr die Charaktere erst und gerade von Stufe 80 bis 90 kann das langatmig werden. Ein Problem, das bald der Vergangenheit angehört, denn mit Patch 12.0.7 gibt es viel mehr XP.

Video starten WoW Midnight: Arators Licht und der Feuerbrand Autoplay

Was ist das Problem beim Leveln in WoW: Midnight? Das erste Mal einen Charakter in World of Warcraft Midnight hochzuspielen, das ist noch recht interessant. Es gibt viele neue Quests und die Gebiete sind prall gefüllt. Mit einem zweiten Charakter holt man dann noch ein paar Questreihen nach – dann wird es schwer.

Denn wer Zweitcharaktere („Twinks“ oder „Alts“) leveln möchte, muss dann entweder die gleichen Quests wiederholen oder Dungeons spielen. Das hat sich als relativ langatmig erwiesen. Daher will Blizzard diesen Prozess drastisch beschleunigen.

Bis zu 8-fache XP für die richtigen Quests in WoW

Wie wird das Leveln schneller? Während die normalen Quests von den Änderungen unberührt bleiben, bekommen alle „besonderen“ Quests richtig dicke Boni. Multiplikatoren von über 700 % sind dabei vorhanden.

Die Quests, die betroffen sind, sind die folgenden:

Ruf des Tiefenforschers (einmalige Tiefen-Quests für jede Tiefe)

Dungeon-Quests

Beute-Jagden

Wöchentliche Ruhm-Quests

Wie sich die XP für einen Charakter auf Stufe 80 verändern, könnt ihr aus der folgenden Tabelle entnehmen:

Quest XP bisher XP in Patch 12.0.7 Steigerung in % Ruf des Tiefenforschers 70.600 124.000 76 % Dungeon-Quests 23.350 54.000 129 % Beute-Jagden 17.650 101.000 472 % Ruhm-Quests 11.750 101.000 760 %

Mit höherem Level steigt dieser Betrag noch ein wenig, um die höheren XP-Voraussetzungen für spätere Level auszugleichen.

Wie schnell wird das Leveln dann? Der XP-Bonus ist ziemlich massiv, weshalb das Leveln wohl einige Stunden schneller vonstattengehen wird, als bisher. Beachtet allerdings, dass diese besonderen Quests limitiert sind. Es gibt nur vier Ruhm-Quests pro Woche und auch die Beute-Jagden sind begrenzt.

Allerdings dürfte das in der Summe dennoch dazu führen, dass man diese Quests auf jeden Fall abschließt, da sie viel zu lukrativ sind, um sie liegen zu lassen. Rechnet also damit, dass ihr künftig ein oder zwei Abende weniger benötigt, um einen Charakter von 80 auf 90 nachzuholen.

Wie findet ihr es, dass das Leveln von Zweitcharakteren in World of Warcraft schneller wird? Eine gute Sache, damit man alle Klassen mal im Endgame ausprobieren kann? Oder hättet ihr es lieber, dass das Leveln noch länger dauert, weil ihr mit dem Endgame nichts anfangen könnt?

Bis die Änderungen kommen, dürften aber noch ein paar Wochen vergehen. Denn es scheint so, als hätte Blizzard aus Patch 12.0.5 gelernt und das nächste Update verschoben.