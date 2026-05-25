Horror-Spiel auf Steam bekommt den Bösewicht, der euch als Kind alle verstört hat – Das kann er

Jason Vorhees wird der nächste, schaurige Killer in Dead by Daylight. Jetzt kennen wir auch seine Fähigkeiten.

Horror-Filme haben einen ungeheuren Reiz und wohl kaum jemand ist frei davon, den einen oder anderen Streifen schon ein wenig zu früh gesehen zu haben – egal ob heimlich alleine, mit Freunden oder doch mit Erlaubnis der Eltern. Für viele war das sicher der Slasher-Horror-Film „Freitag der 13.“ aus dem Jahr 1980, in welchem der grausame Mörder Jason Vorhees Jagd auf eine Gruppe Jugendlicher macht.

Der Film gilt zusammen mit „Halloween“ als Begründer der modernen Slasher-Filme und gilt als absoluter Klassiker.

Wenig verwunderlich also, dass Jason auch in Dead by Daylight endlich Einzug hält. Inzwischen wissen wir, welche Fähigkeit der grausige Killer haben wird und wie er die Überlebenden damit terrorisiert.

Einer der letzten Killer war “der Erste”:

Video starten Vecna aus Stranger Things in Dead by Daylight – Der fiese Killer von der anderen Seite Autoplay

Die Fähigkeiten von Jason

Jason besitzt zwei Fähigkeiten, die auch seine Talente aus den Filmen repräsentieren sollen.

Das allgegenwärtige Böse: Die erste Fähigkeit ist eine besondere Art der Unsichtbarkeit. Jason kann von den Überlebenden nicht mehr wahrgenommen werden, sie allerdings auch nicht mehr sehen. Er sieht noch die Kratzspuren und kann Überlebende, die gerade mit Generatoren agieren, als schwachen Killer-Instinkt erkennen. Allerdings kann Jason Unsichtbarkeit nicht überall aufheben. Er muss dafür an Objekten sein, mit denen er interagieren kann – also etwa einer zerstörbaren Wand, einer Palette oder einem Fenster. Das dürfte dann einen ziemlichen Jump-Scare hervorrufen.

Pfählender Wurf: Die zweite Fähigkeit von Jason spiegelt seine Brutalität aus den Filmen wider. Er ist in der Lage, an verschiedenen Punkten auf der Karte zersplitterte Gegenstände aufzuheben. Das können Überreste von Paletten oder auch Opferhaken sein. Das erlaubt es ihm, den Wurf eines Geschosses vorzubereiten. Das Geschoss verursacht Schaden, kann aber noch mehr, denn es hat genug Kraft, um einen Überlebenden mit viel Wucht in eine Richtung zu schleudern.

Sollte das Geschoss einen bereits verletzten Überlebenden treffen und dieser durch die Wucht an eine Wand gestoßen werden, hängt der Überlebende wehrlos aufgespießt an der Wand, sodass Jason ihn einfach aufsammeln und am Haken tragen kann.

Jason zerstört die Palette – und danach euch.

Das sind die Perks von Jason: Wie alle Killer, kommt auch Jason mit drei einzigartigen Perks daher, die zu Beginn nur er selbst verwenden kann. Wie üblich können sie nachträglich über das Prestige-System freigeschaltet werden, sodass auch alle anderen Killer in den Genuss der Perks kommen.

Seine 3 Perks sind noch nicht bekannt und werden nachgetragen, sobald sie verfügbar sind.

Wann erscheint Jason? Der Release von Jason ist für den 16. Juni 2026 geplant, also in ziemlich genau 3 Wochen. Wer sich bis dahin kostenlos einen Eindruck von Jason machen will, kann auf dem PC einfach die PTB-Version (Testserver) von Dead by Daylight installieren und den Killer ausprobieren, bevor er live geht. In der Regel gibt es in dieser Zeit auch noch ein paar Balancing-Änderungen, sodass sich Details noch ändern können.

Freut ihr euch auf Jason in Dead by Daylight? Findet ihr, dass die Fähigkeiten dieser Horror-Ikone in Dead by Daylight gut getroffen sind? Oder würdet ihr euch Änderungen wünschen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

Falls ihr mehr zu den einzelnen Killern erfahren wollt, werft doch einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Killern und welcher zu euch passt.