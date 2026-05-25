Alle Spieler von Forza Horizon 6 haben einen gemeinsamen Erzfeind: einen Fahrer, der Spieler in ganz Japan grieft

Vor knapp einer Woche feierte Forza Horizon 6 seinen Release und schon jetzt haben die Spieler einen gemeinsamen Feind ausgemacht.

Wer ist dieser Erzfeind? bowie knife99. Das ist kein mysteriöser Spieler, der durch das virtuelle Japan fährt und euch absichtlich in die Karre brettert. bowie knife99 ist ein KI-gesteuerter Fahrer, gegen den ihr immer wieder in euren Rennen antreten müsst.

In der vergangenen Woche wurde bowie knife99 zu einem Meme in der Community von Forza Horizon. Egal ob auf Reddit, X oder in Videos auf TikTok – überall sprechen die Spieler von dem KI-Kontrahenten, denn er sorgt für Chaos und Frust.

Video starten Forza Horizon 6 zeigt sein vielseitiges Setting im Launch-Trailer Autoplay

„Wer zur Hölle ist dieser BowieKnife99?“

Wie grieft er die Spieler? bowie knife99 ist in nahezu jedem Rennen vertreten. Auf niedrigen Schwierigkeitsgraden fährt er waghalsig und unkontrolliert. Er ignoriert die Streckenführung und rammt Spieler mit vollem Tempo. Gelegentlich kommt er sogar über einen Hügel neben der Straße angeflogen.

Auf höheren Schwierigkeitsgraden wird bowie knife99 plötzlich zu Michael Schumacher in seiner Blütezeit. Er fährt perfekte Kurven, verliert nirgendwo Zeit und fährt schneller, als sein Auto eigentlich fahren kann. Dabei lässt sich der berüchtigte Fahrer natürlich weiterhin zu unfairen Fahrmanövern hinreißen.

Die besondere Fahrweise des KI-Gegners führt dazu, dass Spieler ihre Rennen verlieren und wiederholen müssen. bowie knife99 ist schnell, aber auch unfair und gilt als „Dirty Driver“.

Das ist die Erfahrung von MeinMMO-Redakteur Dariusz: bowie knife99 ist der einzige Name eines Bots, den ich (ungewollt) merken kann. Schon während meines Tests vor dem Release war es immer wieder bowie knife99, mit dem ich beim Spielen der Kampagne aneinandergeriet – sowohl fair als auch unfair.

Als zum Release meine Freunde dann ebenfalls mit Forza Horizon 6 starteten, dauerte es nicht lang, bis einer von ihnen auf Discord fluchend den Namen brüllte. Er ist wirklich so schlimm, wie die Memes vermuten lassen.

Habt ihr auch schon besondere Begegnungen mit bowie knife99 gemacht? Ich will unbedingt eure Storys hören!

Falls ihr keine Lust habt, euch mit lästigen KI-Gegnern rumzuschlagen, könnt ihr Drag-Rennen fahren. Selbst wenn ihr gegen bowie knife99 und seine Freunde statt gegen echte Spieler antretet, fahren sie dort meistens gerade Linien und rammen euch nicht. Falls ihr dafür noch Autos benötigt, hab ich hier ein paar Empfehlungen für euch: Forza Horizon 6: Die besten Drag-Autos, um Rekorde in Japan zu jagen