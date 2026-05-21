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Forza Horizon 6: Die besten Drag-Autos, um Rekorde in Japan zu jagen

Dariusz Dariusz Müller Lesezeit 2 Minuten
Forza Horizon 6 GT-R Black Edition und MX5 FE

Wir sind in Forza Horizon 6 für euch auf die Suche nach den besten Drag-Autos gegangen und haben eine Reihe von Fahrzeugen entdeckt, mit denen ihr die geradlinigen Rennen problemlos gewinnen könnt. Hier sind unsere Favoriten.

Forza Horizon 5
Forza Horizon 5
Rennspiel

Wie haben wir ausgewählt? Diese Liste befindet sich weiterhin in Arbeit, da wir noch nicht die große Liste an Fahrzeugen in Forza Horizon 6 besitzen und für Drag-Rennen testen konnten. Stattdessen haben wir uns in der Community umgehört und die Leaderboards im Spiel angeschaut, um anschließend – wenn möglich – wiederholt auftauchende Autos gezielt zu testen.

Mit diesen Autos sind wir dann die Viertelmeile am Flughafen sowie den Festival-Kilometer im Landesinneren gefahren und haben versucht, die Rekordzeiten zu reproduzieren (gegebenenfalls mit Community-Tunings).

Die besten Autos für Drag-Rennen in Forza Horizon 6

  • Mazda MX-5 Miata FE (1994)
  • Nissan GT-R Black Edition (R35) Forza Edition

Mazda MX-5 Miata FE (1994)

Seltenheit: Forza Edition | Preis: 500.000 | Erhalt: Gebrauchtwagen-Deal bei Festival-Kilometer
Stärken: Drag-Allrounder (auf kurzen und langen Strecken stark)

Der Mazda MX-5 Miata in der Forza Edition gehört zu den schnellsten Autos des Spiels und ist auf sämtlichen Drag-Strecken in den Leaderboards zu finden. Während er die Viertelmeile ausnahmslos durch seine starke Beschleunigung und einer extremen Höchstgeschwindigkeit von über 470 km/h dominiert, muss er sich jedoch dem Nissan GT-R FE auf dem Festival-Kilometer geschlagen geben – allerdings nur um knapp 16 Hundertsteln.

Wie genau ihr euch den Mazda MX-5 Miata FE holen könnt, erklären wir euch hier:

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Nissan GT-R Black Edition (R35) Forza Edition

Seltenheit: Forza Edition | Preis: / | Erhalt: Nur durch Wheelspins | Stärken: Langstrecken-Drag (dominiert den Festival-Kilometer)

Mit dem GT-R FE fahrt ihr um die Rekorde auf dem Festival-Kilometer. Bei der längeren Strecke kann der Nissan seine Stärken am besten ausspielen. Auf der Viertelmeile ist er zwar vereinzelt in den Leaderboards vertreten, doch da ist der MX-5 FE die dominante Wahl.

Der normale Nissan GT-R Black Edition (R35), den ihr für 80.000 Credits im Autohaus kaufen könnt, kann zwar ebenfalls solide Zeiten in Drag-Rennen aufstellen, ist jedoch deutlich schwächer als die leistungsstarke Forza Edition.

Toyota Sprinter Trueno GT-Apex AE86 / Toyota AE86 FE

Seltenheit: Forza Edition | Preis: / | Erhalt: Horizon Journey | Stärken: extreme Höchstgeschwindigkeit

Der Toyota AE86 FE ist nicht nur ein cooles Easter-Egg für Anime-Fans, sondern gilt aktuell auch als das schnellste Auto im Spiel. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 500 km/h ist es auf mehreren Drag-Strecken in den Leaderboards vertreten, auch wenn dort der Mazda und der Nissan dominieren. Die meisten Top-Platzierungen krallt sich der Toyota 86 auf der halben Meile.

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Forza Horizon 6 zeigt sein vielseitiges Setting im Launch-Trailer

2 günstige Drag-Alternativen für Pfennigfuchser

Falls ihr euch nicht auf seltene oder teure Forza Editionen beschränken wollt, könnt ihr mit den folgenden Alternativen für wenig Geld an starke Drag-Racer kommen.

  • Honda Beat ’91 – 15.000 CR
  • Reliant Supervan ’72 – 39.000 CR

Der kleine Honda Beat kostet 15.000 CR und ist eines der besten Autos für die Viertelmeile – sogar besser als der BMW Isetta oder mein kleiner pinker Peel P50. Der 39.000 „teure“ Reliant Supervan 3 ist wiederum in den Top-10 des Festival-Kilometers mit einer besseren Zeit als der MX-5 FE vertreten. Beide Flitzer können mit rund 150 000 CR – was in Forza recht wenig ist – zu wahren Drag-Monstern verwandelt werden.

Eine Sache, müssen jedoch auch die besten Rennfahrer in Forza Horizon akzeptieren: Unabhängig davon, wie schnell ihr mit den Hochgeschwingkeits-Maschinen durch Japan heizt, es gibt eine Sache, die euch mit einem Mal auf 0 km/h bremst – und das nicht auf die sanfte Art: Egal wie viel PS ihr in Forza Horizon 6 habt: Ein bestimmter Baum lässt sich nicht zerstören

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