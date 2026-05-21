Forza Horizon 6: Die besten Drag-Autos, um Rekorde in Japan zu jagen

Wir sind in Forza Horizon 6 für euch auf die Suche nach den besten Drag-Autos gegangen und haben eine Reihe von Fahrzeugen entdeckt, mit denen ihr die geradlinigen Rennen problemlos gewinnen könnt. Hier sind unsere Favoriten.

Wie haben wir ausgewählt? Diese Liste befindet sich weiterhin in Arbeit, da wir noch nicht die große Liste an Fahrzeugen in Forza Horizon 6 besitzen und für Drag-Rennen testen konnten. Stattdessen haben wir uns in der Community umgehört und die Leaderboards im Spiel angeschaut, um anschließend – wenn möglich – wiederholt auftauchende Autos gezielt zu testen.

Mit diesen Autos sind wir dann die Viertelmeile am Flughafen sowie den Festival-Kilometer im Landesinneren gefahren und haben versucht, die Rekordzeiten zu reproduzieren (gegebenenfalls mit Community-Tunings).

Die besten Autos für Drag-Rennen in Forza Horizon 6

Mazda MX-5 Miata FE (1994)

Nissan GT-R Black Edition (R35) Forza Edition

Mazda MX-5 Miata FE (1994)

Seltenheit: Forza Edition | Preis: 500.000 | Erhalt: Gebrauchtwagen-Deal bei Festival-Kilometer

Stärken: Drag-Allrounder (auf kurzen und langen Strecken stark)

Der Mazda MX-5 Miata in der Forza Edition gehört zu den schnellsten Autos des Spiels und ist auf sämtlichen Drag-Strecken in den Leaderboards zu finden. Während er die Viertelmeile ausnahmslos durch seine starke Beschleunigung und einer extremen Höchstgeschwindigkeit von über 470 km/h dominiert, muss er sich jedoch dem Nissan GT-R FE auf dem Festival-Kilometer geschlagen geben – allerdings nur um knapp 16 Hundertsteln.

Wie genau ihr euch den Mazda MX-5 Miata FE holen könnt, erklären wir euch hier:

Mehr zum Thema Forza Horizon 6: Mazda MX-5 Miata FE ’94 freischalten – So bekommt ihr eines der besten Autos für Blitzer und Drag-Rennen von Dariusz Müller

Nissan GT-R Black Edition (R35) Forza Edition

Seltenheit: Forza Edition | Preis: / | Erhalt: Nur durch Wheelspins | Stärken: Langstrecken-Drag (dominiert den Festival-Kilometer)

Mit dem GT-R FE fahrt ihr um die Rekorde auf dem Festival-Kilometer. Bei der längeren Strecke kann der Nissan seine Stärken am besten ausspielen. Auf der Viertelmeile ist er zwar vereinzelt in den Leaderboards vertreten, doch da ist der MX-5 FE die dominante Wahl.

Der normale Nissan GT-R Black Edition (R35), den ihr für 80.000 Credits im Autohaus kaufen könnt, kann zwar ebenfalls solide Zeiten in Drag-Rennen aufstellen, ist jedoch deutlich schwächer als die leistungsstarke Forza Edition.

Toyota Sprinter Trueno GT-Apex AE86 / Toyota AE86 FE

Seltenheit: Forza Edition | Preis: / | Erhalt: Horizon Journey | Stärken: extreme Höchstgeschwindigkeit

Der Toyota AE86 FE ist nicht nur ein cooles Easter-Egg für Anime-Fans, sondern gilt aktuell auch als das schnellste Auto im Spiel. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 500 km/h ist es auf mehreren Drag-Strecken in den Leaderboards vertreten, auch wenn dort der Mazda und der Nissan dominieren. Die meisten Top-Platzierungen krallt sich der Toyota 86 auf der halben Meile.

Video starten Forza Horizon 6 zeigt sein vielseitiges Setting im Launch-Trailer Autoplay

2 günstige Drag-Alternativen für Pfennigfuchser

Falls ihr euch nicht auf seltene oder teure Forza Editionen beschränken wollt, könnt ihr mit den folgenden Alternativen für wenig Geld an starke Drag-Racer kommen.

Honda Beat ’91 – 15.000 CR

Reliant Supervan ’72 – 39.000 CR

Der kleine Honda Beat kostet 15.000 CR und ist eines der besten Autos für die Viertelmeile – sogar besser als der BMW Isetta oder mein kleiner pinker Peel P50. Der 39.000 „teure“ Reliant Supervan 3 ist wiederum in den Top-10 des Festival-Kilometers mit einer besseren Zeit als der MX-5 FE vertreten. Beide Flitzer können mit rund 150 000 CR – was in Forza recht wenig ist – zu wahren Drag-Monstern verwandelt werden.

Eine Sache, müssen jedoch auch die besten Rennfahrer in Forza Horizon akzeptieren: Unabhängig davon, wie schnell ihr mit den Hochgeschwingkeits-Maschinen durch Japan heizt, es gibt eine Sache, die euch mit einem Mal auf 0 km/h bremst – und das nicht auf die sanfte Art: Egal wie viel PS ihr in Forza Horizon 6 habt: Ein bestimmter Baum lässt sich nicht zerstören