Ein aktueller Hit auf Steam beweist, dass man für Erfolg weder Denuvo noch die Unreal Engine 5 braucht

Denuvo steckt in jedem neuen PC-Spiel auf Steam. Doch das Rennspiel Forza Horizon 6 zeigt, dass man Erfolge auch ohne Denuvo und Co feiern kann. Und für Fans ist das umso erfreulicher.

Forza Horizon ist ein neues Rennspiel, welches am 19. Mai 2026 auf Steam veröffentlicht worden ist. Bereits nach wenigen Tagen soll sich der Titel über 1 Millionen Mal verkauft haben.

Das Besondere sind jedoch nicht nur die hohen Verkaufszahlen, sondern auch die Tatsache, dass Forza Horizon 6 auf zwei bekannte Maßnahmen verzichtet, die mittlerweile in jedem großen Titel vorkommen: Denuvo und die Unreal Engine 5. Dennoch wird in der Community diskutiert, wie erfolgreich Forza ist.

Viele Spieler stehen Denuvo ablehnend gegenüber

Wie sieht es aktuell aus? Egal welchen großen Release-Titel ihr euch auf Steam oder auf dem PC anseht, kaum ein großes Spiel kommt ohne die DRM-Maßnahme Denuvo aus: Von Anno 117 über Crimson Desert bis zu Civilization VII, die meisten der größeren Entwickler setzten auf die unbeliebte Plattform.

Denuvo wird von Spielern aber schon länger kritisiert: Die einen schimpfen über Performance-Probleme, andere ärgern sich über Aktivierungsprobleme und damit verbundene Online-Zwänge. Die Liste der Vorwürfe ist lang. Umso erfreulicher für viele Nutzer, dass ein AAA-Titel wie Forza Horizon 6 auf Denuvo zum Release völlig verzichtet.

Auf Reddit sagen viele: Ein Spiel kann sich auch millionenfach verkaufen, ohne dass man den Käufern mit Denuvo die Laune verderben müsse. Einige erwidern aber, dass der Verzicht auf Denuvo nichts mit dem Erfolg zu tun habe. Ein Autospiel über die japanische Autoszene zu veröffentlichten, sei einfach ein vielversprechenendes Erfolgskonzept, welches aufgegangen sei:

In Japan ist es ein Autospiel, und seit Jahrzehnten beobachten die Leute die japanische Autoszene mit großem Interesse – und nun ist es endlich soweit.

Video starten Forza Horizon 6 zeigt sein vielseitiges Setting im Launch-Trailer Autoplay

Die Unreal Engine 5: Ein Garant für schlechte Performance

Was ist das Problem mit UE5? Die Unreal Engine 5 gilt für viele als die derzeit schönste Engine oder zumindest als einfach zu nutzende Engine, die schnell hübsche Bilder auf den Monitor zaubern kann. Doch bei den meisten UE5-Releases ist unübersehbar, dass die Spiele oftmals von schweren Performance-Problemen betroffen sind. Die UE5 sorgt immer wieder für Probleme und Kritik wegen mangelnder Optimierung und hohen Hardware-Anforderungen.

Playground Games setzt bei Forza Horizon 6 hingegen auf seine hauseigene ForzaTech-Engine. Bei Teil 6 soll eine verbesserte Version der Engine zum Einsatz kommen, die bereits in Teil 5 genutzt worden sein soll. Daraus ergibt sich eine stabile Performance und eine hübsche Grafik, ohne dass man auf die beliebte und umstrittene Unreal Engine 5 setzt.

Spiele wie Crimson Desert oder Kingdom Come: Deliverance 2 zeigen, dass der Verzicht auf die Unreal Engine 5 eine gute Entscheidung der Entwickler sein kann.

Wie steht ihr zu Denuvo? Hegt ihr genauso einen Groll gegen das System wie viele andere Gamer oder ist es euch egal? Schreibt uns gerne einen Kommentar.

Ihr wollt aus Forza Horizon 6 noch ein paar mehr FPS herausholen und sucht dafür die besten Einstellungen, ohne dass dafür die Grafikqualität leiden muss? Wir stellen euch die besten Optionen vor und erklären, wo ihr am meisten Performance sparen könnt: Forza Horizon 6: Die besten Settings für die meisten FPS