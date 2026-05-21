Das erfolgreichste Duo in League of Legends wird wieder vereint, aber nur für kurze Zeit

Für viele Jahre war ein Duo in League of Legends fast unaufhaltsam. Zusammen konnten sie riesige Erfolge feiern, bis sie sich nach 5 Jahren trennten. Bald stehen sie wieder auf der großen Bühne und spielen zusammen, aber nur für kurze Zeit.

Wer ist das erfolgreichste Duo? Wenn es um die Frage geht, wer das beste oder erfolgreichste Team in der LoL-Szene ist, wird sehr wahrscheinlich mit T1 geantwortet. Das Team hat bereits 6 World-Titel gewonnen und beherbergt den LoL-Gott Faker.

Neben ihm spielten für 5 Jahre die Profis Gumayusi und Keria zusammen auf der Botlane. Die beiden Spieler galten als das Traumduo von LoL und konnten die Szene als Lanepartner überrennen. Gemeinsam mit ihrem Team konnten sie drei Worlds hintereinander gewinnen und zusätzlich den ersten Platz des Esports World Cup 2024 erreichen.

Abgesehen von diesen großen Erfolgen gelang es dem Duo, mehrere Titel der südkoreanischen Liga zu erkämpfen. Auch wenn sie nicht den ersten Platz abgestaubt haben, konnten sie hohe Platzierungen bei wichtigen und großen Turnieren erzielen.

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Das Traumduo wird für kurze Zeit wiedervereint

Wann und wo spielen die beiden wieder zusammen? Vom 19. September 2026 bis zum 4. Oktober 2026 finden die Asian Games 2026 in der Präfektur Aichi in Japan statt. Diese sind das asiatische Pendant zu den Olympischen Spielen, wie wir sie kennen.

Dabei gibt es auch eine Esports-Kategorie, bei der League of Legends gezockt wird. Für Südkorea steht laut Sheepesports.com das Team bereits:

Toplaner „Zeus“ von Hanwha Life Esports

Jungler „Canyon“ von Gen.G

Midlaner „Zeka“ von Hanwha Life Esports

Midlaner „Faker“ von T1

ADC „Gumayusi“ von Hanwha Life Esports

Supporter „Keria“ von T1

Warum gibt es zwei Midlaner? Obwohl LoL nur einen Midlaner pro Team hat, schickt Südkorea gleich zwei von ihnen zu den Asian Games 2026. Dabei wird einer von ihnen als Ersatzspieler bereit sein, falls ein anderer Spieler eine Verletzung hat oder durch andere Umstände ausfällt.

Wer der Startspieler in der Midlane wird, ist bisher noch unbekannt.

Warum ist das Duo überhaupt zerbrochen? Nach den Worlds 2025 im November desselben Jahres wurde der Vertrag mit Gumayusi nicht verlängert. Er wechselte zu Hanwha Life Esports und Keria bekam als neuen Lanepartner den jungen ADC Peyz, der schon Rekorde erreicht hat, für die Faker noch lange brauchen könnte.

Gumayusi sagt in einem Interview auf Reddit.com, dass Keria sich von ihm mit einer sehr langen Nachricht verabschiedet habe, die ihn sehr berührt hat. Bald stehen die beiden wieder zusammen auf der Bühne.

Das Verlassen von Gumayusi aus seinem langjährigen Team hat für einige unschöne Momente gesorgt. Obwohl er bereits offiziell das Team verlassen hatte, mobbten einige „Fans“ den ADC weiter und drohten ihm sogar. Das ging so weit, dass sich ein Politiker zu dem Thema geäußert hat: Fans mobben und bedrohen einen der besten Spieler in LoL, jetzt äußert sich ein Politiker dazu