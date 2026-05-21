AMDs nächster Prozessor könnte der Grund sein, warum ihr euch den Kauf eines neuen Gaming-PCs sparen könnt

AMD bringt wohl eine alte CPU wieder auf den Markt. Viele Spieler, die noch auf den Sockel AM4 setzen, dürften sich damit den Neukauf eines neuen PCs sparen können.

Wer aktuell seinen Gaming-PC aufrüsten möchte, der hat es nicht leicht: Die Knappheit bei RAM- und Speicher treibt die Preise für viele Komponenten nach oben und wer außerdem noch auf einen neuen CPU-Sockel aufrüsten möchte, muss viel Geld ausgeben.

Da kommt die Ankündigung gerade Recht, dass AMD seinen alten Ryzen 7 5800X3D wiederbeleben möchte. Die CPU gehört zu den besten und beliebtesten Modellen überhaupt.

Ein indischer Händler hat jetzt den Ryzen 7 5800X3D für etwa 310 US-Dollar gelistet, davon berichtet etwa das Magazin ArsTechnica. Das wäre günstiger als damals zum Verkaufsstart im Jahr 2016: Hier lag der Preis für die CPU bei 449 US-Dollar, in Deutschland zahlte man 489 Euro. Heute ist die CPU nicht mehr verfügbar und nur noch gebraucht erhältlich.

Dennoch bleibt fraglich, ob der Preis des indischen Anbieters korrekt ist, denn durch Zölle, Kosten und Knappheiten könnte der Verkaufspreis am Ende deutlich höher liegen.

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Für viele Spieler, die noch auf AM4 als Plattform setzen, könnte die Neuauflage ein wichtiges Upgrade bedeuten

Was bedeutet die Ankündigung für Spieler? Wer derzeit noch auf den Sockel AM4 und DDR4-RAM setzt und sein Setup noch weiter ausreizen möchte, ohne auf DDR5 umsteigen zu müssen, für den könnte die Neuauflage des Ryzen 7 5800X3D in die Karten spielen.

Denn obwohl der 5800X3D mittlerweile etliche Jahre alt ist, gilt er immer noch als beste Gaming-CPU für den alten Sockel. Wer nicht bereits eine Highend-CPU verbaut hat, der könnte mit der Neuauflage noch einmal ordentlich Performance aus seinem alten System herausholen und spart sich damit einen kompletten Neukauf, der deutlich teurer ausfallen dürfte. Für einen Gaming-PC der Mittelklasse zahlt man derzeit etwa 1.200 Euro und mehr.

Und das dürfte nicht wenige Spieler betreffen, denn der AM4-Sockel wird weiterhin verkauft und der Marktanteil dürfte nicht viel kleiner geworden sein.

Wer profitiert nicht davon? Personen, die ihr AM4-System bereits ausgereizt haben oder eine CPU mit AM5-Sockel verbaut haben.

Offiziell ist der alte Sockel AM4 mittlerweile 10 Jahre alt und mit AM5 ist der Nachfolger seit einigen Jahren verfügbar. Doch bei den steigenden Preisen wird der alte Sockel plötzlich wieder beliebt und man kann AM4 weiterhin kaufen und verwenden. Doch lohnt sich AM4 überhaupt noch oder sollte man gleich zu AM5 wechseln: AMD: Lohnt sich AM4 noch oder sollte man gleich AM5 kaufen?