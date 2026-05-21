The Boys: Staffel 6 gibt es nicht, hier sind 7 Serien, die ihr stattdessen schauen könnt

The Boys ist mit Staffel 5 zu Ende gegangen, aber es gibt noch viele andere Serien, die ihr gucken könnt, wenn ihr die Amazon-Serie mochtet. MeinMMO stellt euch 7 davon vor.

Am 20. Mai lief nach 7 Jahren endlich das Finale der Amazon-Serie The Boys. Ihr müsst aber nicht allzu traurig sein, denn es gibt noch viele andere Serien, die ihr euch anschauen könnt und die euch möglicherweise eine ähnliche Erfahrung geben.

Dafür haben wir euch 7 Serien zusammengesucht, die ihr als Nächstes schauen könnt und die einzelne oder mehrere Elemente haben, die The Boys so beliebt gemacht hat. 5 Superheldenserien für Erwachsene haben wir euch in der Vergangenheit bereits vorgestellt, weshalb wir uns nicht nur auf solche Geschichten beschränken.

Falls ihr noch einen solchen Serien-Tipp parat habt, schreibt ihn uns gerne in die Kommentare.

Watchmen

Release: 2019 (1 Staffel) | IMDb: 8,2/10 bei über 146.000 Wertungen | Stream: Im Abo bei HBO Max erhältlich

Video starten Watchmen – Teaser zur außergewöhnlichen Superheldenserie von HBO Autoplay

Hier geht es nicht um den gleichnamigen Film von Zack Snyder, sondern um die HBO-Serie. Die Serie spielt über 30 Jahre nach den Ereignissen des legendären Comics. Nach den schrecklichen Taten von Ozymandias gelten Selbstjustiz ausübende Helden nicht mehr als Bereicherung, sondern als Verbrecher.

In den 30 Jahren hat sich aber auch die Polizei geändert. Nachdem eine Gruppe Rassisten 40 Polizisten in ihren Häusern angegriffen hatte, tragen Polizisten jetzt selbst Masken, die ihre Identität schützen sollen. Die Polizistin Sister Night, gespielt von Regina King, deckt dabei eine weitreichende Verschwörung auf, die auch altbekannte Figuren einbezieht.

Watchmen ist ein faszinierender Genre-Mix aus Sci-Fi, Mystery und Thriller und allein dadurch schon eine einzigartige Superheldenserie. Sie beschäftigt sich mit Politik und Rassismus innerhalb der USA und kombiniert sie mit dem legendären Werk des Comic-Autors Alan Moore.

Falls ihr die Satire und gesellschaftliche Kritik in The Boys mögt, findet ihr in Watchmen eine anspruchsvolle, aber auch starke Serie, die anders als alle Genrevertreter ist.