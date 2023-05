5 Superheldenserien, die nichts für Kinder sind

Superhelden sind spätestens seit dem „Marvel Cinematic Universe“ (MCU) kein Nischenthema mehr, sondern im Mainstream bekannt. Nicht nur Filme, sondern auch mehrere Serien erscheinen jedes Jahr rund um Superhelden. Falls ihr keine Lust auf Serien für Jugendliche habt, stellen wir euch 5 Superheldenserien für Erwachsene vor.

Was sind das für Serien? Die ausgewählten Serien richten sich durch ihre Thematik, Gewalt oder Action, eher an Erwachsene und heben sich auch von der Stimmung vom klassischen MCU ab.

In diesem Artikel stellen wir die Serien nur vor und vermeiden Spoiler.

Warum ist Serie x nicht dabei? Neben den hier genannten gibt es natürlich auch noch andere Superheldenserien, die sich an Erwachsene richten. Sogar aus dem MCU. Wir haben versucht, eine gute Mischung zu finden und gemeinsam mit der Redaktion ausgewählt.

Honoable Mentions: Moon Knight, Super Crooks, Daredevil

The Boys

Staffelanzahl: 3 | Episoden: 24 | Episodenlänge: ca. 55 bis 68 Minuten | Fortsetzung: Staffel 4 bestätigt | Stream: Amazon Prime Video

Was ist das für eine Serie? Als Hughie Campbell seine Freundin durch einen Unfall mit einem betrunkenen Superhelden verliert, landet er bei einer Gruppe von Leute, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, gegen die Superhelden vorzugehen.

Hinter den Superhelden steht der Konzern Vought , der nicht nur alles um sie herum kommerzialisiert, sondern all ihre Kollateralschäden beseitigt und vertuscht. Vor allem Homelander, eine Superman-Kopie, lehrt jedem seiner Gegner das Fürchten.

Auch politische und gesellschaftliche Themen werden in The Boys trotz der expliziten Gewalt und Brutalität satirisch aufgegriffen.

Invincible

Staffelanzahl: 1 | Episoden: 8 | Episodenlänge: ca. 42 bis 49 Minuten | Fortsetzung: Staffel 2 und 3 bestätigt | Stream: Amazon Prime Video

Was ist das für eine Serie? Invincible ist eine Zeichentrickserie, basierend auf dem Comic von Robert Kirkman, der auch The Walking Dead geschrieben hat. Das Aussehen sollte einen aber nicht täuschen, denn auch in Invincible geht es brutal zur Sache.

Mark Graysons Vater ist der Nationalheld Omni-Man, quasi ein Superman-Klon. Nachdem er fast schon aufgegeben hat, bekommt Mark mit 17 Jahren endlich seine Fähigkeiten und fängt an zu trainieren, um wie sein Vater ein großer Superheld zu werden. Parallel dazu wird eine Superheldentruppe brutalst getötet und die Öffentlichkeit versucht herauszufinden, wer das war.

Invincible ist eine Coming-of-Age-Geschichte, über einen Jungen, der ein Superheld werden will. Die Kämpfe und die Geschichte sind dabei nicht zimperlich und erkunden auch düstere und brutale Territorien.

The Tick

Staffelanzahl: 2 | Episoden: 22 | Episodenlänge: ca. 30 Minuten | Fortsetzung: Nach der 2. Staffel wurde die Serie abgesetzt | Stream: Amazon Prime Video

Was ist das für eine Serie? The Tick ist ein fast unbesiegbarer Superheld und ein muskulöser Mann in einem blauen Zeckenkostüm. Er trifft auf den kräftelosen Buchhalter Arthur, der fortan sein Sidekick wird. Passend gekleidet in einem großen hochtechnologischen Mottenkostüm.

Zusammen bekämpfen sie das Böse auf den Straßen, bis sie merken, dass der totgeglaubte Bösewicht “The Terror”, mit dem Arthur eine Vorgeschichte hat, nicht tot ist und in der Unterwelt immer noch sein Unwesen treibt. Zusammen versuchen die beiden, den Bösewicht zu stürzen.

Eine auf stumpfen Humor ausgelegte Geschichte, die vor allem mit seinem eigentlich sehr unsympathischem Helden trumpft.

The Umbrella Academy

Staffelanzahl: 3 | Episoden: 30 | Episodenlänge: ca. 40 bis 60 Minuten | Fortsetzung: 4. Staffel bestätigt | Stream: Netflix

Was ist das für eine Serie? Urplötzlich werden 43 Kinder mit mysteriösen Kräften geboren und ein Milliardär versucht, all diese Kinder zu adoptieren. Sieben Kinder konnte er adoptieren und trainierte sie an der sogenannten Umbrella Academy .

Jahre später treffen sich 5 dieser Geschwister wieder und kriegen eine apokalyptische Nachricht aus der Zukunft. Die Geschwister wollen nun versuchen, diese Apokalypse zu verhindern und schließen sich dafür zusammen.

Erinnert an eine wildere Version der X-Men. Quirlige Charaktere versuchen nicht nur, die Welt zu retten, sondern auch ihre alltäglichen Probleme zu bewältigen.

Peacemaker

Staffelanzahl: 1 | Episoden: 8 | Episodenlänge: 39 bis 46 Minuten | Fortsetzung: 2. Staffel bestätigt | Stream: RTL Plus

Was ist das für eine Serie? Der Peacemaker ist eine Figur aus The Suicide Squad, der einer neuen Spezialorganisation beitritt, um Schmetterling-Parasiten zu bekämpfen. John Cena ist hierbei das Highlight, der seine komödiantische Seite als herrlich dämlicher Peacemaker herausholen kann.

Peacemaker agiert nur nach einem Motto: Frieden, um jeden Preis. Dabei ist ihm egal, wie er das erreicht. Sein Patriotismus steht über allem, weswegen er auch einen Weißkopfseeadler als Haustier hält.

Mögt ihr den Humor aus Guardians of the Galaxy, dann ist Peacemaker eure Serie, denn hier darf James Gunn komplett in die Vollen gehen, ohne sich an die Regeln des MCU halten zu müssen. Außerdem ist das Intro der Serie einfach fantastisch.

Die Serie Peacemaker führt den Film „Suicide Squad“ von 2021 weiter.

