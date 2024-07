Ein Fan-Liebling in der Biker-Serie Sons of Anarchy war ein echtes Mitglied der Hell’s Angels

Sons of Anarchy ist eine Serie, die vielen Fans vor allem durch die Authentizität und die knallharte Darstellung des Biker-Lebens des fiktiven Clubs SAMCRO in Erinnerung geblieben ist. Die authentische Darstellung hat auch einen Grund, denn mehrere Schauspieler waren auch Mitglieder der Hell’s Angels, darunter auch ein Fan-Liebling.

Was ist Sons of Anarchy? Sons of Anarchy lief zwischen 2008 und 2014. In den sieben Staffeln wurde die Geschichte des fiktiven SAMCRO-Clubs erzählt. Das ist ein Biker-Club. In der Serie geht es um die kriminellen Machenschaften und die persönlichen Geschichten der Charaktere.

Mit Schauspielern wie Charlie Hunnam oder Ron Perlman hatte die Serie auch gute Darsteller. Vor allem die authentische Darstellung der Kriminalität und der Club-Struktur war für viele der Grund, die Serie zu lieben. Das könnte auch an den Schauspielern liegen, denn vier der Darsteller waren selber mal echte Biker.

Wer nach Sons of Anarchy ähnliche Geschichten braucht, sollte sich diese Serien-Liste anschauen: 5 Serien wie Peaky Blinders

Ein Fan-Liebling war Berater, weil er sich auskennt

Wer war ein echtes Hell’s Angels Mitglied? Wie Screen Rant berichtet, gab es vier Schauspieler, die echte Mitglieder der amerikanischen Hell’s Angels waren. David Labrava spielt seit der ersten Folge den Fan-Liebling Happy Lowman. Bis zur letzten Folge war er mit dabei. Er war aber nicht nur Schauspieler, sondern auch Drehbuchautor und Berater für die Serie.

Er war nicht der einzige, der Erfahrung in dem Gebiet hat. Rusty Coones, der Darsteller von Rane Quinn, Chuck Zito, der Darsteller von Frankei Diamonds und Ralph Barger, der Darsteller von The Pimp, waren alle Mitglieder der Hell’s Angels.

Chuck Zito hatte dabei noch eine interessantere Geschichte mit der Serie. Laut Screen Rant verklagte er FX, den Sender hinter Sons of Anarchy, da sie angeblich seine Idee geklaut haben. FX gewann die Klage, doch skurrilerweise wurde Zito dann für die 5. Staffel gecastet.

Auch Charlie Hunnam soll sich auf die Serie vorbereitet haben, indem er Zeit mit echten Motorradclubs verbracht hat. Das verriet er der Huffington Post in einem Interview im Zuge des Endes der Serie.

Die Faszination von Biker-Clubs scheint immer noch nicht abgeklungen zu haben. Die Spin-off-Serie Mayans M.C. erhielt bis 2023 neue Staffeln und auch dieses Jahr erschien ein Film zu dem Thema. In The Bikeriders spielen Tom Hardy und Austin Butler Mitglieder eines aufsteigenden Motorradclubs. Der Film basiert auf den Aufzeichnungen eines Dokumentarfilmers. Im Herbst erwartet euch auch eine neue Gangster-Story aus Gotham: Eine neue Serie im Batman-Universum zeigt uns Gotham aus der Sicht eines Gangster-Bosses