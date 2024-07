Sons of Anarchy: Charlie Hunnam traf sich mit echten Bikern, damit er seinen Charakter authentisch spielen kann

Sons of Anarchy zeigt das Leben des SAMCRO-Motorradclubs. Im Fokus steht der Charakter Jax Teller, der als junges Mitglied immer tiefer in einen Sog der Kriminalität gerät. Um sich auf die Rolle vorzubereiten, traf sich Charlie Hunnam mit echten Bikern.

Was ist Sons of Anarchy? Sons of Anarchy lief zwischen 2008 und 2014 und beendete in 7 Staffeln die Geschichte von Jax Teller. Jax ist Mitglied des Motorradclubs SAMCRO, die ihr Geld mit diversen illegalen Machenschaften verdienen.

Die Grundgeschichte basiert lose auf dem Stück Hamlet von Shakespeare. Es gibt Eigenschaften aus klassischen Mafia-Geschichten und persönliche Dramen der Figuren. Um den komplexen Charakter Jax Teller zu spielen, hat sich Charlie Hunnam vorbereitet, indem er echte Biker traf.

Er war ein Oldschool-Outlaw

In einem Interview mit der Huffington Post sprach Charlie Hunnam 2015 über seine Vorbereitungen für Sons of Anarchy. Er wird gefragt, ob er echte Motorradclubs getroffen hat. Er sagt dazu, er habe viel Zeit in der Welt von Motorrädern und Clubs verbracht. Seine einflussreichste Zeit hatte er aber mit einem Club in Oakland, zu einer Zeit, in der noch keine Ahnung von der Thematik hatte.

Er verbrachte viel Zeit mit dem Club, dessen Namen er im Interview nicht verrät. Dort traf er auch ein 22-jähriges Mitglied, dessen Vater sein Leben lang im Club war. Er beschreibt den Jungen als einen wahr gewordenen Traum , denn er sei der echte Jax Teller .

Ich fühlte mich schon zu ihm hingezogen, bevor ich das überhaupt wusste. Er hatte einfach eine unglaubliche Ausstrahlung. Wenn wir über ihn reden, sagen die Leute oft, dass es solche Typen nicht mehr gibt. Er war wie ein Outlaw der alten Schule, ein Cowboy, ein knallharter Revolverheld. Aber in der heutigen Zeit, wissen Sie? Ein 22 Jahre alter, furchtloser Junge. Charlie Hunnam über seine Inspiration für Jax aus Sons of Anarchy (Huffington Post)

Der Junge wurde beschrieben als jemand, der seine Waffe in den Gürtel packt, noch bevor er sich die Hose angezogen hat. Hunnam empfand ihn als große Inspiration für die Figur, dass er alles auf ihm basiert hat. Das Verhalten und die Ästhetik. Kurz vor den Dreharbeiten wurde der Junge aber getötet, wie er im Interview erklärt. Die Halskette, die Hunnam in der Serie trägt, gehörte ihm.