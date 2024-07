Bevor Antony Starr als Homelander in The Boys weltberühmt wurde, war er vor fast 30 Jahren bereits Teil einer Kultserie, die viele heute noch in Erinnerung haben: Xena: Die Kriegerprinzessin .

Welche Rollen spielte er in Xena? In „Xena: Die Kriegerprinzessin“ hatte Antony Starr seine ersten nennenswerten Rollen. Diese Serie erzählt die Abenteuer von Xena (gespielt von Lucy Lawless), einer Kriegerin, die sich aufmacht, Gutes zu tun und ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. Xena wurde von 1995 bis 2001 ausgetrahlt.

Mit 19 Jahren trat Antony Starr erstmals in der Episode 10 Hooves and Harlots der ersten Staffel auf, wo er die Rolle des Mesas, eines verletzten Zentauren, spielte. Diese Rolle ermöglichte es ihm, sich einem breiteren Publikum vorzustellen, auch wenn der Auftritt relativ kurz war.

Antony Star, der als David gegen Goliath kämpft

In der zweiten Staffel von „Xena“ kehrte Starr in der Episode 3 „Giant Killer“ zurück, diesmal als David, der gegen den mächtigen Goliath kämpft.

Auch wenn diese frühen Rollen weit weniger bekannt sind als seine spätere Darstellung des Homelander, waren sie entscheidende Schritte in Starrs Karriere und boten ihm die Gelegenheit, sein schauspielerisches Talent unter Beweis zu stellen.

Hier könnt ihr ihn als David auf YouTube sehen:

Karl Urban, der in „The Boys“ Billy Butcher spielt, war ebenfalls bei Xena dabei. Er spielte in vielen Episoden Julius Caesar und in zwei weiteren Episoden Amor.

Während Urban bereits durch seine Rolle als Éomer in Herr der Ringe als Veteran in der Branche galt, war Starr noch am Anfang seiner Karriere, als sie gemeinsam an „Xena“ arbeiteten.

Xena: Die Kriegerprinzessin ist ein Spin-Off der Serie Hercules, in der wieder Ryan Reynolds mitspielte. Er war in der Rolle des jungen Hercules zu sehen. Viele talentierte Schauspieler spielten in diesem -Serien-Universum mit, die später große Karrieren machten.