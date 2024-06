Fans der Amazon-Serie The Boys meckern, dass eine Figur neu besetzt wurde – Dabei hat der Schauspieler nur abgenommen

The Boys Staffel 4 ist endlich angelaufen und hat den Fans direkt drei Folgen spendiert. Doch anstatt über die Geschehnisse in der Serie zu sprechen, ist für viele ein Schauspieler das große Thema, der angeblich neu besetzt wurde. Spoiler: Er hat nur abgenommen.

Achtung Spoiler: Im folgenden Artikel gibt es leichte Spoiler zu den ersten drei Folgen von The Boys Staffel 4.

Um welchen Schauspieler geht es? Laz Alonso spielt in der Serie Mother’s Milk, abgekürzt MM. MM ist ein Mitglied der Boys und übernimmt in Staffel 4 das Ruder der Truppe, nachdem Butchers Vorgehensweise für Probleme gesorgt hat. Vorher war er so etwas wie der Gegenpol zu Butcher, der im ganzen Chaos für Ruhe gesorgt hat.

In Staffel 4 sieht der Schauspieler ein wenig anders aus, weshalb viele Leute dachten, MM wäre umbesetzt worden.

Den Trailer zur 1. Staffel von The Boys seht ihr hier:

Kein neuer Schauspieler, nur kein Bart mehr

Warum denken die Leute, er wurde umbesetzt? Anscheinend ist die Frage, ob Mother’s Milk neu besetzt wurde, eine relevante. Denn viele Posts und Artikel beschäftigen sich mit dieser Frage. So auch der User @blurayangel auf X, der ein Vergleichsbild postet.

In dem Post stellt er noch einmal klar, dass MM immer noch von Laz Alonso gespielt wird. Wie man auf dem Bild sieht, hat er lediglich abgenommen und sich seinen Bart rasiert. Die Kommentare dazu reagieren sowohl auf sein Aussehen als auch auf Leute, die wirklich glauben, es wäre ein anderer Darsteller.

@BarcodeOC schreibt dazu nur: Er hat etwa 20 Pfund (ca. 9 kg) abgenommen, sich rasiert und sah aus wie eine neue Besetzung lol .

@OfficalBAMTube kann nicht glauben, dass Leute wirklich glauben, dass es ein anderer Schauspieler sei. Er habe ja nur Gewicht verloren und die letzte Staffel sei immerhin schon zwei Jahre her.

Auch @mediumraregame macht sich über die ganze Situation lustig und schreibt: Ich fange immer mehr an zu glauben, dass manche Leute Superman mit Brille nicht erkennen würden.

Auch in der Serie wird das Thema angesprochen

In den ersten drei Folgen sieht man mehrfach, wie MM Bücher liest, um seine Zwangsstörungen zu bekämpfen. Sein Stresspegel hat sich immens gesteigert, da er jetzt The Boys leitet und alles an die CIA berichten muss. In der ersten Folge sagt Kimiko zu MM, dass er endlich mehr essen soll.

Damit kann man davon ausgehen, dass sich der Stress auch auf sein Essverhalten projiziert hat und er deswegen in der Serie anders aussieht. Schon vorher wurden kleine Hinweise bei ähnlichem Stressverhalten gezeigt.

Ashley riss sich die Haare raus, A-Train hatte Herzprobleme und auch Frenchies Geisteszustand spiegelt sich in seinem Verhalten wider. Das Marketing der neuen Staffel ist wieder auf dem Punkt. Jetzt war Homelander sogar auf reddit unterwegs: Homelander von The Boys beantwortet Fragen auf reddit und es ist genauso absurd, wie man es erwartet