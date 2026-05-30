Science-Fiction ist ein beliebtes Genre, auch im Kino. In diesem Artikel stellen wir euch 10 Filme vor, die absolut empfehlenswert sind und spannende Geschichten abseits von Jedis und Lichtschwertern erzählen.

Vor einigen Wochen haben wir die MeinMMO-Community nach ihren liebsten Themen aus dem Bereich Film und Serien gefragt. Das Genre Science-Fiction hat es dabei auf einen sehr guten Platz 2 hinter Fantasy geschafft.

In dieser Liste wollen wir euch deshalb 10 Filme empfehlen, die zeigen, wie reichhaltig Science-Fiction sein kann. Gleich vorab: Platzhirsche wie Star Wars oder Star Trek haben wir bewusst rausgelassen, da sie den meisten ohnehin bekannt sein dürften. Schlechter als die genannten Filme sind sie aber nicht.

Die Auswahl beruht auf der Meinung des Autors und ist in zufälliger Reihenfolge gelistet. Bevor es losgeht, hier noch unsere Honorable Mentions:

District 9

Interstellar

Die Zeitmaschine (1960)

Inception

Kampf der Welten (1953)

A.I. – Künstliche Intelligenz

Predestination

Das Fünfte Element

Arrival

Video starten Trailer zum Sci-Fi-Klassiker 2001 – Odyssee im Weltraum Autoplay

2001: Odyssee im Weltraum – Der Klassiker von Stanley Kubrick

Erschienen: 1968

Regie: Stanley Kubrick

Der Science-Fiction-Klassiker schlechthin darf natürlich auf keiner Liste fehlen. Stanley Kubrick lieferte 1968 Bilder, die man bis dahin noch nie auf der Leinwand gesehen hatte. Die Erzählung spannt einen Bogen vom Beginn der Menschheit bis zur Wiedergeburt des Protagonisten – die genaue Interpretation der Handlung beschäftigt Filmhistoriker und Fans bis heute.

Herzstück der Geschichte ist die Reise des Astronauten David Bowman, der gemeinsam mit einem Kollegen für eine Mission in Richtung des Planeten Jupiter steuert. Mit an Bord ist die KI HAL 9000, die sich den Anweisungen der Menschen bald zu widersetzen beginnt.

2001 kann Bilder vorweisen, die heutige CGI-Effekte zum Teil übertreffen, enthält tiefgreifende, philosophische Fragen und psychedelische Sequenzen. Alles an diesem Film ist ikonisch und hat viele spätere Regisseure wie Christopher Nolan nachhaltig beeinflusst.

1985 erschien ein Nachfolger mit dem Titel 2010: Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen. Wie schon bei 2001 stammte die literarische Vorlage von Arthur C. Clarke, insgesamt erreichte die Fortsetzung aber nicht die Höhe des Erstlings.