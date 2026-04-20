Netflix haut jedes Jahr hunderte Serien & Filme raus, aber welche davon interessieren euch überhaupt?

So wie auf Netflix und anderen Seiten unzählige Filme und Serien täglich erscheinen, versucht MeinMMO euch neben all den Gaming-Themen auch News, Specials und Meinungen zu Filmen und Serien zu bieten. Aber welche interessieren euch am besten?

Laut What’s on Netflix erschienen im Jahr 2025 597 Originals, also von Netflix produzierte Filme, Serien und Dokumentationen. Da sind nicht einmal die Titel anderer Studios inbegriffen.

Über einige Neuerscheinungen oder Klassiker auf der Plattform berichten wir zwar, aber bekommen oft gemischte Resonanz. Darum wollten wir euch mal fragen, welche Themen euch bei Filmen und Serien am meisten interessieren – Nicht nur bei Netflix, sondern auch allgemein in der Kino- und Serienlandschaft.

Die besteht aus vielen diversen Genres, Formaten und Franchises. Netflix selbst setzt regelmäßig Serien wie One Piece fort, aber auch die Konkurrenz wie Disney veröffentlicht regelmäßig neue Titel zu Star Wars oder Marvel. Somit gibt es viele Themen, die Fans beschäftigen.

Deshalb haben wir eine Umfrage erstellt, um eure Interessen besser verstehen und letztendlich auch bei unserer Themenwahl berücksichtigen zu können.

Ihr könnt bis zu 5 der 11 Themen wählen.

Was passiert mit den Ergebnissen der Umfrage? Nur weil ein Thema mehr Stimmen hat als das andere, wollen wir natürlich nicht alle anderen Themengebiete komplett ignorieren. Auch die Film- und Serienlandschaft ist dynamisch, und man weiß nie, welcher unscheinbare Geheimtipp plötzlich durch die Decke geht.

Mit den Ergebnissen möchten wir aber schauen, welche Artikel ihr aktuell gerne lest und wie wir darauf weiter aufbauen können.

Schreibt es uns deshalb auch gerne in die Kommentare, falls es konkretere Themen gibt, die euch in den einzelnen Bereichen interessieren, seien es:

News

Lore und Geschichte

Hintergründe zu Schauspielern,

Easter Eggs und Trivia

Meinungen und Analysen

Video starten Godzilla kehrt im ersten Teaser zu Minus Zero nach 2 Jahren zurück Autoplay

Eines unserer größten Themen im Fantasy-Bereich ist Herr der Ringe. Die Filme sind nur ein kleiner Bruchteil der großen Welt von Mittelerde. Viele der Geschichten haben wir euch in Lore-Specials zusammengefasst. Hier findet ihr eine Übersicht dazu: Herr der Ringe: Alles zur Lore und Geschichte von Mittelerde

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