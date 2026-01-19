Herr der Ringe: Alles zur Lore und Geschichte von Mittelerde

Herr der Ringe bietet ein reichhaltiges Universum voller Geschichten, Lore und Charaktere, die nicht alle auch in den Filmen vorkommen. In dieser Übersicht findet ihr alle Artikel, die es auf MeinMMO zu Tolkiens Schöpfungen gibt.
Was bietet diese Übersicht? Kurz: Eine Auflistung all unserer Artikel, die sich mit der Lore von Herr der Ringe und dem erweiterten Universum von J.R.R. Tolkien beschäftigen.
Dazu gehören Geschichten zu einzelnen Figuren, Ereignissen oder Orten. Die Artikel tauchen teils tief in die Historie von Mittelerde und dem Planeten Arda ein. Zur besseren Orientierung haben wir die Artikel in verschiedene Kategorien geordnet.
Ein Inhaltsverzeichnis findet ihr hier:
Geheimnisvolle und mächtige Wesen aus Mittelerde
Die folgenden Artikel erzählen von verschiedenen Wesen, die ziemlich mysteriös daherkommen und oftmals auch über große Macht verfügen.
- Eru Ilúvatar: Ein Gott aus Herr der Ringe war so mächtig, dass er einen grausamen Bösewicht nur durch die Kraft seiner Gedanken erschuf
- Namenlose Wesen: Herr der Ringe hat mysteriöse Kreaturen, die älter sind als Sauron – Selbst Gandalf weigert sich, sie zu beschreiben
Ainur – Die Nachkommen des Gottes Ilúvatar
- Tulkas: Ein uralter Krieger aus Herr der Ringe war so von seiner Stärke überzeugt, dass er Feinde schon durch sein Lachen in die Flucht schlug
- Manwë: Ein mächtiges Wesen aus Herr der Ringe war das, was Sauron gerne wäre – Es herrschte über ganz Mittelerde
- Morgoth: Der wahre Bösewicht im „Herr der Ringe“-Universum ist viel mächtiger und gefährlicher als Sauron
Maiar und Valar
- Balrogs: Eine große Gefahr in Herr der Ringe lebte seit tausenden Jahren, war mal wie Gandalf, wurde trotzdem zu einem fiesen Dämon
- Der Ursprung von Sauron: Er ist einer der mächtigsten Bösewichte in Herr der Ringe, doch ursprünglich war Sauron nur ein Kätzchen
Zauberer
- Die 5 stärksten Zauberer aus Mittelerde im Power-Ranking
- Bei einem Kampf zwischen Gandalf und Dumbledore würde es einen klaren Sieger geben
Drachen
- Die 4 stärksten Drachen im Power-Ranking, die sogar Gandalf ins Schwitzen bringen würden
- Glaurung: Der erste Drache in der Welt von Herr der Ringe war so mächtig, dass er eine eigene Armee anführte
- Der Drache Scatha: Schon lange vor Smaug terrorisierte ein Drache die Bewohner von Mittelerde, doch ein Mensch schaffte es, ihn zu besiegen
- Ancalagon: Ein Drache in Herr der Ringe war so mächtig, dass der Meister von Sauron ihn als letzte Geheimwaffe nutzte
Geisterwesen
- Goldbeere: Eines der mächtigsten Wesen aus Mittelerde fehlt in den Filmen zu Herr der Ringe
- Tom Bombadil: Ein Charakter in Herr der Ringe ist so mächtig und hätte alles verändern können, doch in den Filmen fehlt er
- König der Toten: Aragorn hat seine wichtigste Schlacht nur gewonnen, weil ein untreuer König vor 3000 Jahren einen Eid brach
Die Völker Mittelerdes
Die folgenden Artikel beschäftigen sich mit verschiedenen Völkern, die ihre Spuren in Mittelerde hinterlassen haben.
- Die 9 stärksten Völker aus Herr der Ringe im Power-Ranking
- Frodo und seine Gefährten im Power-Ranking – Wer ist der Stärkste?
Hobbits
Menschen
- Die 10 stärksten Menschen aus Mittelerde im Ranking
- Aragorns alternative Geschichte: Aragorn sollte der Cousin von Bilbo Beutlin sein und einen völlig anderen Namen haben
Elben
- 9 mächtige Elben aus Herr der Ringe, die es spielend mit Saurons Orks aufnehmen könnten
- Círdan: Ein Charakter aus Herr der Ringe besaß einen Ring und kämpfte gegen Sauron – Im Film durfte er trotzdem nur 33 Sekunden erscheinen
- Feanor: Ein Elb aus der Welt von Herr der Ringe war so ein guter Schmied, dass er allein einen ganzen Krieg auslöste
Zwerge
- Die 10 stärksten Zwerge aus Mittelerde im Ranking
- Durin I.: Ein Zwerg aus Herr der Ringe war so mächtig, dass er ganze 6-mal wiedergeboren wurde
Orks
Adler
Sonstige Kreaturen aus Mittelerde
Mittelerde steckt voller seltsamer Kreaturen, die teils großen Einfluss auf die Geschichte nehmen. Sie sind manchmal ziemlich alt, in anderen Fällen ist ihre Entstehungsgeschichte kurios.
- Saurons Mund: Ein Charakter kommt in Herr der Ringe keine 3 Minuten vor, dabei wäre die Geschichte ohne ihn vermutlich anders verlaufen
- Ungoliant: Eine bösartige Kreatur in Herr der Ringe terrorisierte lange vor Sauron die Welt von Mittelerde
- Werwürmer: Eine Kreatur in Herr der Ringe wird nur einmal von Tolkien erwähnt, dabei erinnert sie an die ikonischen Monster eines Sci-Fi-Franchise
- 7 gefährliche Tierwesen aus Herr der Ringe, die selbst den mutigsten Kriegern Angst einjagen
- Die 10 gefährlichsten Wesen aus Herr der Ringe im Power-Ranking
Die Ringe der Macht
In Mittelerde dreht sich alles um die Ringe der Macht. Neben dem Einen Ring von Sauron spielen auch die anderen eine wichtige Rolle.
- Alle Ringe der Macht im Power-Ranking
- Alle 9 Ringträger aus Herr der Ringe im Power Ranking – Wer konnte der Versuchung am besten widerstehen?
Orte in Mittelerde
Manche Orte in Mittelerde sind sehr besonders, da an ihnen wichtige Ereignisse stattfanden oder sie aus sonstigen Gründen erwähnenswert sind.
- Nan Dungortheb: In Herr der Ringe gibt es einen Ort, der noch schlimmer ist als Mordor
- Düsterwald: Einer der wichtigsten Orte für die Elben in Herr der Ringe besteht schon seit dem Beginn von Mittelerde, doch Sauron zerstörte ihn
Waffen, Rüstungen und Armeen
In Herr der Ringe wird viel gekämpft, und die richtigen Waffen und Armeen sind da von großer Bedeutung.
- 7 mächtige Waffen aus Herr der Ringe im Ranking, die selbst Sauron das Fürchten lehren
- Die 5 stärksten Armeen aus Herr der Ringe, die selbst den mächtigsten Krieger erzittern lassen
- Experte für Mittelalter erklärt, wie realistisch die Waffen und Rüstungen in Herr der Ringe sind
- Experte für antike Kriegsführung erklärt, wie realistisch eine Szene aus Der Herr der Ringe ist
Sonstiges
- So alt sind die Figuren aus Herr der Ringe zum Zeitpunkt der Handlung
- Alle 9 Filme zu Herr der Ringe und der Hobbit im Ranking – Welcher ist der Beste?
- Herr der Ringe: 7 Unterschiede zwischen den Büchern und Filmen
Das waren alle Artikel, die wir zur Lore von Herr der Ringe auf MeinMMO für euch haben. Die Übersicht wird zukünftig ergänzt werden, wenn neue Beiträge erscheinen. Alles andere, was wir abseits von Lore zum Franchise haben, findet ihr hier auf MeinMMO.
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.