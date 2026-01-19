Herr der Ringe: Alles zur Lore und Geschichte von Mittelerde

Herr der Ringe: Alles zur Lore und Geschichte von Mittelerde

Herr der Ringe bietet ein reichhaltiges Universum voller Geschichten, Lore und Charaktere, die nicht alle auch in den Filmen vorkommen. In dieser Übersicht findet ihr alle Artikel, die es auf MeinMMO zu Tolkiens Schöpfungen gibt.

Was bietet diese Übersicht? Kurz: Eine Auflistung all unserer Artikel, die sich mit der Lore von Herr der Ringe und dem erweiterten Universum von J.R.R. Tolkien beschäftigen.

Dazu gehören Geschichten zu einzelnen Figuren, Ereignissen oder Orten. Die Artikel tauchen teils tief in die Historie von Mittelerde und dem Planeten Arda ein. Zur besseren Orientierung haben wir die Artikel in verschiedene Kategorien geordnet.

Ein Inhaltsverzeichnis findet ihr hier:

Geheimnisvolle und mächtige Wesen aus Mittelerde

Die folgenden Artikel erzählen von verschiedenen Wesen, die ziemlich mysteriös daherkommen und oftmals auch über große Macht verfügen.

Ainur – Die Nachkommen des Gottes Ilúvatar

Maiar und Valar

Zauberer

Drachen

Geisterwesen

Die Völker Mittelerdes

Die folgenden Artikel beschäftigen sich mit verschiedenen Völkern, die ihre Spuren in Mittelerde hinterlassen haben.

Hobbits

Menschen

Elben

Zwerge

Orks

Adler

Sonstige Kreaturen aus Mittelerde

Mittelerde steckt voller seltsamer Kreaturen, die teils großen Einfluss auf die Geschichte nehmen. Sie sind manchmal ziemlich alt, in anderen Fällen ist ihre Entstehungsgeschichte kurios.

Die Ringe der Macht

In Mittelerde dreht sich alles um die Ringe der Macht. Neben dem Einen Ring von Sauron spielen auch die anderen eine wichtige Rolle.

Orte in Mittelerde

Manche Orte in Mittelerde sind sehr besonders, da an ihnen wichtige Ereignisse stattfanden oder sie aus sonstigen Gründen erwähnenswert sind.

Waffen, Rüstungen und Armeen

In Herr der Ringe wird viel gekämpft, und die richtigen Waffen und Armeen sind da von großer Bedeutung.

Sonstiges

Das waren alle Artikel, die wir zur Lore von Herr der Ringe auf MeinMMO für euch haben. Die Übersicht wird zukünftig ergänzt werden, wenn neue Beiträge erscheinen. Alles andere, was wir abseits von Lore zum Franchise haben, findet ihr hier auf MeinMMO.

