Alle 9 Ringträger aus Herr der Ringe im Power Ranking – Wer konnte der Versuchung am besten widerstehen?

Patch 2.1.3 erscheint am Dienstag in Diablo 4, bufft Klassen und einen nervigen Schrein

Pokémon GO: Alle Events im März 2025 – Wichtige Termine in der Liste

In der Geschichte von Herr der Ringe gab es insgesamt neun Ringträger. Einige hielten den Einen Ring nur wenige Sekunden lang. Andere hüteten ihn Jahre lang. Doch wer kam mit der ungeheuren Macht des Rings am besten klar?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to