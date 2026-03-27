Alle 9 Ringträger aus Herr der Ringe im Power Ranking – Wer konnte der Versuchung am besten widerstehen?

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6 Min. Linda Baumgartl 0 Kommentare Lesezeichen

In der Geschichte von Herr der Ringe gab es insgesamt neun Ringträger. Einige hielten den Einen Ring nur wenige Sekunden lang. Andere hüteten ihn jahrelang. Doch wer kam mit der ungeheuren Macht des Rings am besten klar?

Der Artikel erschien ursprünglich im März 2025. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft und aufbereitet.

Die Geschichte des Rings: Im zweiten Zeitalter wurde der Eine Ring von Sauron erschaffen, um die Ringe der Macht zu kontrollieren. Fast 5.000 Jahre existierte er, bevor er schließlich in den Feuern des Schicksalsberges zerstört wurde.

Über 50 % dieser Zeit galt der Ring jedoch als verschollen und beinahe vergessen. Denn er lag auf dem Grund des Flusses Anduin.

Wonach wurde das Ranking erstellt? Die Fähigkeit der Ringträger, der Macht des Einen Rings zu widerstehen, hängt zum einen damit zusammen, wie lange sie in Besitz des Ringes waren.

Doch es gibt auch noch weitere Faktoren. Einige Rassen haben sich zum Beispiel als resistenter herausgestellt als andere. Und auch die individuelle Persönlichkeit spielt eine entscheidende Rolle.

Screenrant.com hat spannende Details zu den Ringträgern herausgearbeitet und in einem Ranking sortiert.

Spoilerwarnung: Um das Ranking zu erklären, gibt es einige Spoiler zum „Herr der Ringe“-Universum.

Epischer Trailer zu Der Herr der Ringe: Die Gefährten
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Hinweis: Die Bildrechte liegen bei Warner Bros.

Herr der Ringe - Deagol

Platz 9: Déagol

Nachdem der Eine Ring für über 2.000 Jahre lang im Fluss Andurin verschollen war, wurde er von einem einfachen Hobbit namens Déagol gefunden. Bei einer entspannten Angeltour entdeckte er den funkelnden Schatz, dessen wahre Macht er natürlich nicht erkennen konnte.

Doch der Fund bescherte Déagol kein Glück. Sein Begleiter und Freund Sméagol wollte den Ring ebenfalls haben und brachte Déagol kurzerhand um.

Da Déagol den Ring also nur für kurze Zeit bei sich hatte, ist es schwer zu sagen, wie gut er seinem Einfluss langfristig hätte widerstehen können. Es ist allerdings bekannt, dass der Hobbit keinen besonders guten Charakter hatte und den bösen Versuchungen vermutlich schnell erlegen wäre.

In nur wenigen Minuten brachte der Ring Déagol dazu, seine eigene Habgier über eine langjährige Freundschaft zu stellen. Damit landet er auf Platz 9 dieses Rankings.

  • Hatte den Ring für: ein paar Minuten
Quelle(n): cbr.com, screenrant.com, genealogyandchronology.com
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